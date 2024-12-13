Шість країн Європи пообіцяли посилити військову і фінансову допомогу Україні — Finance.ua
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Шість країн Європи пообіцяли посилити військову і фінансову допомогу Україні

Казна та Політика
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Шість країн Європи — Франція, Німеччина, Італія, Польща, Іспанія та Британія — мають намір збільшити обсяги допомоги Україні.
Про це стало відомо за підсумками зустрічі глав МЗС цих країн із міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою.
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У заяві йдеться, що вищезазначені країни посилять військову, економічну та фінансову допомогу Україні, «у тому числі шляхом мобілізації додаткового європейського фінансування».
«Ми залишаємося віддані підтримці відновлення та відбудови України в координації з міжнародними партнерами… Ми й надалі обмежуватимемо нарощування військових здібностей росії. Ми будемо чинити додатковий тиск на джерела доходів кремля, зокрема, від енергетики», — пообіцяли партнери.
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Міністри також засудили спроби рф вдатися до ескалації шляхом атак на українські міста та критичну інфраструктуру, а також розгортання військ КНДР та використання балістичних ракет середньої дальності.
За матеріалами:
Слово і Діло
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