Шість країн Європи пообіцяли посилити військову і фінансову допомогу Україні — Finance.ua

Шість країн Європи пообіцяли посилити військову і фінансову допомогу Україні
Шість країн Європи — Франція, Німеччина, Італія, Польща, Іспанія та Британія — мають намір збільшити обсяги допомоги Україні.
Про це стало відомо за підсумками зустрічі глав МЗС цих країн із міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою.
У заяві йдеться, що вищезазначені країни посилять військову, економічну та фінансову допомогу Україні, «у тому числі шляхом мобілізації додаткового європейського фінансування».
«Ми залишаємося віддані підтримці відновлення та відбудови України в координації з міжнародними партнерами… Ми й надалі обмежуватимемо нарощування військових здібностей росії. Ми будемо чинити додатковий тиск на джерела доходів кремля, зокрема, від енергетики», — пообіцяли партнери.
Міністри також засудили спроби рф вдатися до ескалації шляхом атак на українські міста та критичну інфраструктуру, а також розгортання військ КНДР та використання балістичних ракет середньої дальності.
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