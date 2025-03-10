Що треба знати про ЄСВ та військовий збір для ФОП у 2025 році — Finance.ua

Що треба знати про ЄСВ та військовий збір для ФОП у 2025 році Сьогодні 14:04 — Особисті фінанси

Що треба знати про ЄСВ та військовий збір для ФОП у 2025 році

Єдиний соціальний внесок (ЄСВ) є платежем, який сплачують всі роботодавці та самозайняті особи. ЄСВ спрямовується на фінансування Пенсійного фонду, медичного страхування, виплат по безробіттю та компенсацій у разі нещасних випадків.

Так, сплата єдиного соціального внеску в Пенсійний фонд від січня вже не є добровільною, навіть за відсутності фактичного доходу ЄСВ доведеться перерахувати державі.

Детальніше про сплату ЄСВ та військового збору для ФОПів розповіли у статті Finance.ua.

ФОП всіх груп сплачують єдиний соціальний внесок за ставкою 22%. Однак підприємець самостійно обирає суму (базу нарахування), з якої відраховуватиме внесок. Ця сума не може бути меншою за мінімальну зарплату. Якщо підприємець бажає, він може відраховувати ЄСВ з більшої суми.

Оскільки на 1 січня 2025 року мінімальна зарплата залишиться на рівні 8 тис. грн, то ФОП першої, другої та третьої груп оподаткування платитимуть щонайменше по 1 760 грн ЄСВ на місяць.

Розміри ЄСВ та військового збору для ФОП від 2025 року

ФОП на I групі у 2025 році:

ЄСВ 1 760 грн (обов'язкова сплата);

військовий збір 800 грн (обов'язкова сплата, 10% від мінімальної зарплати).

Щомісячне податкове навантаження для ФОП на першій групі зросте на 2 560 гривень. За квартал ця сума складе 7 680 гривень, а щорічно — 30 720 гривень.

ФОП на II групі у 2025 році:

ЄСВ 1760 грн (обов'язкова сплата);

військовий збір 800 грн (обов'язкова сплата, 10% від мінімальної зарплати).

Разом податки складуть 4160 грн на місяць, що майже втричі більше, ніж у 2024 році. У квартальному вимірі — 12 480 гривень, за рік — 49 920 грн.

ФОП на III групі у 2025 році:

1% військовий збір від доходу (обов'язкова сплата);

1 760 грн ЄСВ (обов'язкова сплата).

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Окрім того, законом змінюється максимальна база нарахування єдиного соціального внеску, тобто максимальна сума доходу, з якої сплачується ЄСВ в розмірі 22%. Від 2025 року базу нарахування ЄСВ підняли до 20 мінімальних зарплат — до 160 тис. грн. Таким чином, максимальна сума єдиного соціального внеску складе 35,2 тис. грн на місяць. У річному вимірі ФОП сплатить 422 тис. грн.

Ці зміни важливі для кількох категорій платників податків. Зокрема, для роботодавців, які нараховують офіційну високу заробітну плату — понад 160 тис. грн. Також цей ліміт враховуватимуть ФОП на загальній системі, які платять ЄСВ з прибутку.

Відповідальність за несплату

Якщо ФОП не сплатив або неповною мірою сплатив ЄСВ до 20 числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачується єдиний внесок, — нараховується штраф. Якщо кінцева дата сплати припадає на вихідний, то сплатити треба вже 18 або навіть 17 числа.

За несвоєчасної оплати накладаються наступні санкції:

одноразова штрафна сплата 20% від непогашеної суми;

0,1% від суми за кожен день прострочення сплати.

Враховуючи, що на 2025 рік мінімальний ЄСВ для ФОП становить 5 280 грн за квартал, то одноразовий штраф дорівнює 1 056 грн, а також 5,28 грн щодня до погашення прострочення.

Також в разі несплати ЄСВ не буде нараховуватись страховий стаж, що впливає на призначення пенсії та соціальних виплат.

За несвоєчасну або неповну сплату військового збору ФОП І та II групи (пізніше за 20 число місяця) накладається штраф у розмірі 50% від суми ВЗ, тобто від 1 січня нового року ця сума становитиме 400 гривень.

ФОП першої та другої груп звітуватимуть про військовий збір як окремий рядок у річній декларації. Подати звітність за 2025 рік їм потрібно буде лише в січні-лютому 2026 року. Натомість ФОП третьої групи вперше подадуть декларацію та сплатять військовий збір уже у квітні-травні цього року за підсумками першого кварталу 2025-го. За результатами 2024 року звітність здійснюється за старими правилами, без обов’язку сплати військового збору.

Пільги зі сплати ЄСВ

Від 2025 року право на це отримали наступні категорії:

Перша категорія — ФОП на загальній системі оподаткування, які не здійснюють діяльність або не отримують прибуток, з якого мають сплачувати ЄСВ. Вони повинні подати декларацію з нульовим доходом за рік. Пільга зі сплати ЄСВ діє для них від 1 січня 2021 року.

Друга категорія — ФОП, зареєстровані на тимчасово окупованих територіях.

Третя категорія — підприємці, які мають основне місце роботи, де роботодавець сплачує за них ЄСВ з мінімальної зарплати. У такому випадку необхідний страховий внесок вважається сплаченим. Така пільга діє від 1 січня 2021 року.

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Четверта категорія — пенсіонери за віком або за вислугою років.

П’ята категорія — особи з інвалідністю будь-якої групи.

Шоста категорія — ФОП та самозайняті особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність. Тобто особи, які поєднують підприємництво з професійною діяльністю, наприклад, адвоката чи нотаріуса. Їм необхідно сплачувати ЄСВ лише один раз — або як ФОП, або як самозайнята особа.

Сьома категорія — ФОП, призвані до ЗСУ у зв’язку з мобілізацією на особливий період.

Особливості сплати ЄСВ

Від 2025 року підприємці зобов’язані сплачувати єдиний соціальний внесок поквартально — у місяці, що слідує за закінченням кварталу. Звітність щодо ЄСВ подається раз на рік у вигляді Додатка 1 до річної декларації.

Це може бути декларація про майновий стан або декларація про сплату єдиного податку. Для підприємців II групи крайній термін подачі звіту — 3 березня 2025 року, для III групи — 10 лютого 2025 року. Також у 2025 році відновлюється обов’язкова місячна звітність щодо найманих працівників, яку потрібно подавати до 20-го числа наступного місяця, починаючи з лютого.

Додамо, якщо підприємець закриває ФОП, він подає звіт з ЄСВ разом з ліквідаційною декларацією.

У разі переходу на іншу систему оподаткування звіт з ЄСВ подається разом з останньою декларацією за попередньою системою. Надалі звітувати про єдиний соціальний внесок потрібно вже за новими правилами.

Детально про усе, що треба знати підприємцю на цей рік, читайте у статті за посиланням.

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