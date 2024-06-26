Що таке Ефіріум простими словами? — Finance.ua

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Що таке Ефіріум простими словами?

Що таке Ефіріум?

Ефіріум — це децентралізована платформа, яка працює на технології blockchain. Її головна особливість полягає в підтримці смарт-контрактів — це спеціальна програма, яка виконується в блокчейні, автоматизуючи та забезпечуючи виконання угод між сторонами без посередників. Ефіріум дозволяє створювати та запускати децентралізовані додатки (dApps), які працюють без централізованих серверів та посередників.

Ефіріум можна розглядати як глобальний комп’ютер, в якому ресурси розподілені по всій мережі. Користувачі можуть використовувати його для створення різних додатків, фінансових інструментів і навіть нових криптовалют. Центральною одиницею, за допомогою якої проводяться транзакції та взаємодії в мережі, є Ether (ETH).

Історія появи Ethereum

Ідея Ефіріуму виникла у 2013 році, коли молодий програміст Віталік Бутерін опублікував white paper, в якому виклав концепцію платформи. Він помітив обмеження BTC та запропонував нову платформу, яка дозволила б створювати децентралізовані додатки (dApps). Замість використання блокчейну виключно для фінансових транзакцій, як у випадку з Біткоїном, розробник запропонував більш універсальну структуру.

Запуск Ethereum відбувся 30 липня 2015 року, після успішного краудсейлу (ICO), під час якого було зібрано близько $18 мільйонів. Відтоді Ефіріум значно зріс і став другою за капіталізацією криптовалютою в світі після Біткоїна.

Для чого створений Ефір?

По-перше, ETH використовується для оплати транзакцій і обчислень, які відбуваються в мережі блокчейн.

По-друге, ETH виконує роль «палива» для смарт-контрактів і dApps. Коли розробники створюють смарт-контракт або запускають додаток на Ethereum, вони використовують Ефіріум для оплати обчислювальних ресурсів, необхідних для виконання їх коду.

Ефір — чудовий інвестиційний інструмент. Багато інвесторів бачать в ньому значний потенціал і включають його в свої портфелі нарівні з іншими криптовалютами.

У чому різниця між Біткоїном і Ефіріумом?

Основна відмінність між BTC і ETH — у їх призначенні та функціональності. Біткоїн був створений як альтернатива традиційним фіатним грошам, що може забезпечувати швидкі, дешеві та безпечні платіжні транзакції.

Ефіріум же був розроблений як платформа для dApps і смарт-контрактів. Це не просто криптовалюта, а ціла екосистема, в якій можуть створюватися та функціонувати автономні додатки без централізованого контролю.

Технічні відмінності є в тому, що Біткоїн використовує алгоритм консенсусу Proof-of-Work (PoW), тоді як мережа ETH поступово переходить на Proof-of-Stake (PoS), що робить його більш енергоефективним та масштабованим варіантом віртуальних грошей.

Також, на відміну від Біткоїна, де транзакції відбуваються між адресами, в мережі Ефіріуму кожен акаунт може бути або звичайним рахунком, або контрактним рахунком, що дозволяє гнучко налаштовувати взаємодію в мережі.

Чому ETH такий популярний?

Рейтинг Ethereum постійно зростає з кількох причин:

Ефіріум пропонує набагато більше можливостей, ніж просто перекази грошей. Завдяки смарт-контрактам, розробники можуть створювати складні dApps, що відкриває нові горизонти для інновацій.

Мережа ETH стійка до зломів і маніпуляцій завдяки своїй децентралізованій структурі та криптографічним методам захисту даних.

Величезна підтримка спільноти як розробників, так і користувачів.

Інвестиційна привабливість. Адже за роки існування графік курсу ETH показав значний ріст, що привернуло багатьох інвесторів. Вже багато років ETH займає друге місце за розміром капіталізації, що підкреслює довіру до проекту.

Ефіріум можна знайти практично на будь-якій біржі та в гаманцях, а купити і продати Ethereum можна майже в будь-якій точці світу. До речі, для покупки або продажу крипти можна використовувати Obmify — моніторинг онлайн обмінників зі страховим депозитом, зручним дизайном і дружньою підтримкою.

Ефіріум — це не тільки потужний інструмент для розробників, але й надійний і перспективний актив для інвесторів. Сьогодні Ethereum продовжує залишатися однією з найзначущих криптовалют і платформ у світі блокчейн технологій.

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