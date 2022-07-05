Що робити, якщо техпаспорт у «Дії» не приймають на кордоні — Finance.ua

Що робити, якщо техпаспорт у «Дії» не приймають на кордоні Вчора 06:10 — Особисті фінанси

На тлі війни в Україні багато людей були змушені покинути свої будинки та навіть перетнути кордони. З огляду на військову ситуацію багато українців уже повертаються на територію нашої країни, перетинаючи кордон з боку країн ЄС.

Щоб повернутися до України на авто, потрібно надати не лише документи для підтвердження особистості, а й техпаспорт. І якщо немає пластикового посвідчення, у сервісі Дія є електронний аналог, який приймається на кордоні більшості країн. Але від непередбачуваних ситуацій не застрахований ніхто, тож треба бути готовим до труднощів.

Що робити, якщо техпаспорт у «Дії» не приймають на кордоні — розповідаємо далі.

Інформація про можливу відмову у визнанні техпаспорта в «Дія» на кордоні з’явилася після конфлікту з журналісткою, яку не пропустили з електронним документом в Україну через Угорщину. Там місцеві митники заявили, що не розуміють англійську, а сам техпаспорт відображається українською, що також ускладнює процес.

У Мінцифри повідомили, що розв’язання цієї проблеми за допомогою перекладу планується.

«Документи у „Дії“ планується зробити доступними й англійською. За терміни поки що складно сказати, але ми сподіваємося, що це відбудеться якнайшвидше», — заявила радниця міністра цифрової трансформації Олеся Діденко.

У міністерстві також розповіли, що робити українцям у разі відмові прийняття техпаспорта на кордоні.

«Потрібно звертатися до консульства тієї країни, яка відмовила у прийнятті посвідчення. Багато країн йдуть назустріч і розуміють, що в Україні війна, та приймають документи у будь-якому вигляді за умовчанням», — додала Діденко.

Варто нагадати, що техпаспорт транспорту може відображатися у «Дії» не тільки у власника авто, а й у належного користувача. Для цього потрібно шерити документи на авто.

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