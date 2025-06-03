Що буде з допомогою на проживання ВПО з літа 2025: відповіді на питання — Finance.ua

Що буде з допомогою на проживання ВПО з літа 2025: відповіді на питання Сьогодні 14:29 — Особисті фінанси

Що буде з допомогою на проживання ВПО з літа 2025: відповіді на питання

На початку 2025 року в Україні офіційний статус внутрішньо переміщених осіб мали близько 4,6 млн осіб. Це значна частина населення країни.

Уряд всіляко підтримує переселенців, запроваджуючи нові види допомоги цій категорії населення. Однією з них є допомога на проживання ВПО, що становить 2 тис. грн для дорослих та 3 тис. грн для дітей і осіб з інвалідністю.

Водночас переселенці часто цікавляться, чи не збирається влада згорнути цю програму. Фахівці Юридичного порадника ВПО дали відповідь на це та інші важливі питання. Ділимося основним.

Чи не скасують допомогу на проживання ВПО у зв’язку з запровадженням базової соціальної допомоги?

Ні. Це різні види допомоги, спрямовані на вирішення відмінних соціальних потреб. Базова соціальна допомога має на меті замінити такі види допомог:

— соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям;

— допомогу одиноким матерям;

— допомогу на дітей, які виховуються у багатодітній сім’ї;

— тимчасову державну допомогу дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не можуть утримувати дитину або місце їхнього проживання невідоме тощо.

Альтернативою допомоги на проживання ВПО є субсидія на оренду житла для ВПО. Водночас людина має право обирати вид підтримки, яким вона бажає скористатися.

Чи можна буде відновити допомогу на проживання ВПО, якщо припинять виплачувати субсидію на оренду житла для ВПО?

Орган соцзахисту населення тимчасово припиняє нараховувати та виплачувати допомогу отримувачам, щодо яких від органу Пенсійного фонду України надійшла інформація про призначення субсидії на найм житла. Виплата допомоги поновлюється за умови припинення виплати субсидії на найм житла і за умови дотримання «майнових» та деяких інших.

Проте таке поновлення не відбувється автоматично, для цього потрібно звернутися з новою заявою про надання допомоги на проживання. Нарахування та виплату допомоги буде здійснено з місяця подання заяви, але не раніше місяця, що настає за місяцем припинення виплати субсидії на найм житла. Також потрібно пам’ятати, що поновлення виплати допомоги здійснюватиметься на строк, що не перевищує шестимісячний період призначення або продовження допомоги із урахуванням уже виплачених коштів допомоги.

Чи правда, що придбання житла за сертифікатом «єВідновлення», навіть без реєстрації місця проживання в ньому, є підставою для припинення виплат ВПО?

Переважно так. Допомога не виплачується, якщо людина/сім'я має у власності житлове приміщення/частину житлового приміщення, що розташоване на територіях, не включених до переліку територій, або територіях, включених до переліку територій, щодо яких визначено дату завершення бойових дій (припинення можливості бойових дій) або тимчасової окупації.

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Проте є винятки:

— житло непридатне для проживання, що підтверджується документально;

— житло має площу менш як 13,65 кв. м на одного члена сім’ї.

Чи зміниться розмір допомоги на проживання?

На сьогодні така інформація відсутня. Як і досі, розмір виплат становить:

— для осіб з інвалідністю та дітей — 3 тис. грн;

— для інших осіб — 2 тис. грн.

Чи відбулися зміни в майнових критеріях для призначення / продовження виплат?

Так, через впровадження субсидії на оренду житла для ВПО «майнові» критерії отримання допомоги на проживання ВПО було доповнено додатковими пунктами.

Допомога не призначається / її виплата припиняється, якщо:

— ВПО, яка звертається за допомогою на проживання або є отримувачем допомоги на 1 число місяця, з якого призначається допомога, або на 1 число кожного місяця, в якому отримується допомога, отримує субсидію або входить до складу домогосподарства особи, яка отримує субсидію на оренду житла;

— особа з числа членів сім’ї на 1 число місяця, з якого призначається допомога, або на 1 число кожного місяця, в якому отримується допомога, отримує субсидію на найм житла або входить до складу домогосподарства особи, яка отримує субсидію на найм житла.

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