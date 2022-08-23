Що буде з цінами на овочі восени: прогноз експерта — Finance.ua
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Що буде з цінами на овочі восени: прогноз експерта

Особисті фінанси
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В Україні з початком війни ціни на продукти харчування зросли на 20%, а ціни на овочі стримуються наразі сезонним фактором. Але восени овочі на українському ринку подорожчають на 10-15%.
Про це повідомив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.
За його словами, на ціни на продукти будуть тиснути інфляція, порушення логістичних ланцюгів, зростання цін на пальне, вартість енергоносіїв та витрати на зберігання продукції.
«З початку війни ціни на всі товари зросли на понад 20%. Зараз серпень, сезон збору овочів, тому спостерігаємо зниження вартості через збільшення пропозиції. Картопля, огірки, томати та інші овочі подешевшали, сезонний фактор буде продовжуватись до жовтня місяця. Враховуючи те, що певна кількість українців виїхали за кордон, це також сприяло зниженню цін на сезонні овочі. Але восени зростуть витрати на зберігання овочів, тому слід очікувати після жовтня збільшення ціни на 10-15% на всі групи», — відзначив Денис Марчук.
За матеріалами:
Діло
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