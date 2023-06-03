Ще одна країна ЄС запускає єдиний проїзний — Finance.ua

Ще одна країна ЄС запускає єдиний проїзний Сьогодні 07:19 — Світ

Ще одна країна ЄС запускає єдиний проїзний

Із 1 червня у Словенії запровадять єдиний проїзний на всі види транспорту, крім міського. Це буде четверта країна з такою системою оплати за проїзд — після Німеччини, Угорщини та Люксембургу.

Міський транспорт включать у систему проїзного до кінця 2023 року, пише themayor.eu

Новий проїзний дозволить подорожувати країною різними видами транспорту та з різними транспортними компаніями.

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Проїзний на місяць коштуватиме 70 євро, на рік — 560 євро. Також будуть доступні проїзні на більш короткий термін:

15 євро — за одноденний проїзний;

20 євро за 3 дні поїздок;

35 євро — за тиждень.

Словенський єдиний квиток буде дорожчим за німецький (49 євро) та угорський (25 євро) аналоги. Але у цього проїзного буде перевага — його можна буде передавати іншим людям. За такої умови квиток коштуватиме трохи дорожче — 90 євро за місяць і 720 євро за рік.

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Раніше у Словенії вже вживали кроків для здешевлення проїзду. Наприклад, влада субсидувала річний проїзний по всій країні для студентів, за винятком міських автобусів. За відсутності такого пільгового квитка діти віком від 6 до 15 років матимуть право на 50% знижку на всі квитки.

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