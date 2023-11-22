Шахти України вперше в історії наймають жінок через дефіцит чоловіків, — Reuters — Finance.ua
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Шахти України вперше в історії наймають жінок через дефіцит чоловіків, — Reuters

Енергетика
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Шахти України вперше в історії наймають жінок через дефіцит чоловіків, — Reuters
Шахти України вперше в історії наймають жінок через дефіцит чоловіків, — Reuters, Фото: ua.depositphotos.com
Через нестачу чоловіків, які воюють з російськими окупантами, українські шахти активно наймають на важкі роботи жінок.
Про це йдеться у матеріалі Reuters.
У статті наводиться приклад вугільного підприємства на сході України, яке зазнало величезної нестачі персоналу після того, як більше тисячі працівників вирушили воювати проти вторгнення росії.
«Його відповіддю було дозволити жінкам працювати під землею вперше у своїй історії. Більше сотні підтримали пропозицію», — сказано в повідомленні.
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З тисячі шахтарів цієї шахти та сусіднього підприємства-близнюка, які пішли воювати, 42 були вбиті. У ДТЕК зазначають, що близько 3 тисяч із 20 тисяч шахтарів зараз воюють на фронті.
«Хоча деякі жінки працювали на шахтах до війни, уряд забороняв їм працювати під землею, оскільки вважав цю роботу надто фізично важкою, що діє ще з радянських часів. Після скасування цієї заборони під час війни зараз на шахтах ДТЕК під землею працюють близько 400 жінок, хоча це лише 2,5% від загальної кількості підземних працівників», — йдеться у статті.
За матеріалами:
УНІАН
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