Сербія закрила для росії останнє вікно в Європу — Finance.ua
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Сербія закрила для росії останнє вікно в Європу

Вчора 19:40
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Авіакомпанія Air Serbia під тиском громадської думки підтримала всесвітні санкції та скасувала рейси до росії через її воєнні дії в Україні.
Про це повідомляє Центр транспортних стратегій (ЦТС).
«Кількома днями раніше президент Сербії заявляв, що Air Serbia на тлі західних санкцій щодо росії та тиску з боку європейської спільноти вдвічі скоротить кількість рейсів до рф — з 15 до 7 на тиждень», — йдеться у повідомленні.
Менш із тим, поки країни ЄС закривали своє небо для російських авіакомпаній, а європейські перевізники перестали літати до росії, Air Serbia в умовах відсутності конкуренції вирішила багаторазово збільшити пропозицію рейсів до росії.
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За матеріалами: УНІАН
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