Сербія закрила для росії останнє вікно в Європу — Finance.ua

Сербія закрила для росії останнє вікно в Європу

Вчора 19:40

Авіакомпанія Air Serbia під тиском громадської думки підтримала всесвітні санкції та скасувала рейси до росії через її воєнні дії в Україні.

Про це повідомляє Центр транспортних стратегій (ЦТС).

«Кількома днями раніше президент Сербії заявляв, що Air Serbia на тлі західних санкцій щодо росії та тиску з боку європейської спільноти вдвічі скоротить кількість рейсів до рф — з 15 до 7 на тиждень», — йдеться у повідомленні.

Менш із тим, поки країни ЄС закривали своє небо для російських авіакомпаній, а європейські перевізники перестали літати до росії, Air Serbia в умовах відсутності конкуренції вирішила багаторазово збільшити пропозицію рейсів до росії.

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