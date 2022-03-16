Японія заборонила експорт 266 товарів і 26 технологій у росію та білорусь — Finance.ua

Японія заборонила експорт 266 товарів і 26 технологій у росію та білорусь

Вчора 13:35

Японія оголосила про заборону на експорт 266 товарів та 26 технологій у рамках санкцій, запроваджених через російську агресію в Україні, і щоб не дати росії та білорусі посилити свій військовий потенціал.

Про це повідомляє Japan Today.

«18 березня набуде чинності ембарго на експорт 266 товарів, таких як напівпровідники, комунікаційне обладнання та сучасні матеріали, а також 26 технологій, зокрема програми з дизайну для обладнання з виробництва чіпів», — повідомило міністерство економіки, торгівлі та промисловості Японії.

Крім того, в Росію буде заборонено експорт нафтопереробного обладнання та супутніх технологій.

Будь-який експорт до 49 установ, пов’язаних з російськими військовими структурами, і до двох білоруських установ, включаючи державні установи та виробників літаків та кораблів, буде суворо заборонено.

Отже Японія підтримує санкції Заходу, зокрема. країн «великої сімки», через російську агресію проти України та щодо білорусі як країни, що сприяє Росії.

Як зазначає міністерство, як виняток може бути дозволений експорт з гуманітарною метою в росію і Білорусь.

Учора Японія оголосила про замороження активів 17 фізичних осіб із Росії.

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