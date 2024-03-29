Санкції в дії: Дубай втрачає привабливість для заможних росіян — Bloomberg Сьогодні 19:15 — Світ

Санкції в дії: Дубай втрачає привабливість для заможних росіян — Bloomberg

Через два роки після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну найбільше місто ОАЕ Дубай втрачає привабливість для росіян, зокрема тому, що місцеві банки стають суворішими у дотриманні санкцій з боку США.

Про це пише Bloomberg

За словами банкірів та інвестиційних менеджерів, потік російських грошей в Об'єднані Арабські Емірати демонструє ознаки уповільнення. Жоден з опитаних агенцією експертів не прогнозує масштабного відтоку російських грошей з ОАЕ, але разом з тим не передбачається і збільшення припливу коштів.

Bloomberg зауважує, що деякі росіяни вже розглядають можливість переїзду до нових юрисдикцій або навіть повернення додому, оскільки емігранти у Дубаї стикаються з підвищенням орендної плати та щоденних витрат.

На відміну від США та Євросоюзу, ОАЕ не запровадили санкцій проти рф. Проте російські організації, які відкривають банківські рахунки, тепер частіше стикаються з перевірками з боку місцевих банків, оскільки ОАЕ зазнають посиленого тиску з боку США щодо можливого ухилення від санкцій, наголошують експерти.

Інвестиційна імміграційна компанія Henley & Partners відзначає, що в ОАЕ поселяється все менше росіян. «Тому лінія тренду йде донизу», — сказав Філіп Амаранте, керівник відділу Близького Сходу в компанії.

«Фактично, деякі з моїх російських клієнтів або скоротили свої активи у Дубаї, які вони купили два роки тому, залишили тут невелику базу, але повернулися до москви, або вирушили в інші доступні та дуже привабливі юрисдикції, такі як Маврикій», — додав він.

Як повідомлялося, банки Об'єднаних Арабських Еміратів слідом за кредитними організаціями Туреччини та Китаю обмежили розрахунки з рф та стали закривати рахунки компаній та фізичних осіб.

Укрінформ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.