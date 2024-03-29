Санкції в дії: Дубай втрачає привабливість для заможних росіян — Bloomberg — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Санкції в дії: Дубай втрачає привабливість для заможних росіян — Bloomberg

Світ
55
Санкції в дії: Дубай втрачає привабливість для заможних росіян — Bloomberg
Санкції в дії: Дубай втрачає привабливість для заможних росіян — Bloomberg
Через два роки після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну найбільше місто ОАЕ Дубай втрачає привабливість для росіян, зокрема тому, що місцеві банки стають суворішими у дотриманні санкцій з боку США.
Про це пише Bloomberg.
За словами банкірів та інвестиційних менеджерів, потік російських грошей в Об'єднані Арабські Емірати демонструє ознаки уповільнення. Жоден з опитаних агенцією експертів не прогнозує масштабного відтоку російських грошей з ОАЕ, але разом з тим не передбачається і збільшення припливу коштів.
Читайте також
Bloomberg зауважує, що деякі росіяни вже розглядають можливість переїзду до нових юрисдикцій або навіть повернення додому, оскільки емігранти у Дубаї стикаються з підвищенням орендної плати та щоденних витрат.
На відміну від США та Євросоюзу, ОАЕ не запровадили санкцій проти рф. Проте російські організації, які відкривають банківські рахунки, тепер частіше стикаються з перевірками з боку місцевих банків, оскільки ОАЕ зазнають посиленого тиску з боку США щодо можливого ухилення від санкцій, наголошують експерти.
Інвестиційна імміграційна компанія Henley & Partners відзначає, що в ОАЕ поселяється все менше росіян. «Тому лінія тренду йде донизу», — сказав Філіп Амаранте, керівник відділу Близького Сходу в компанії.
Читайте також
«Фактично, деякі з моїх російських клієнтів або скоротили свої активи у Дубаї, які вони купили два роки тому, залишили тут невелику базу, але повернулися до москви, або вирушили в інші доступні та дуже привабливі юрисдикції, такі як Маврикій», — додав він.
Як повідомлялося, банки Об'єднаних Арабських Еміратів слідом за кредитними організаціями Туреччини та Китаю обмежили розрахунки з рф та стали закривати рахунки компаній та фізичних осіб.
За матеріалами:
Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.