Samsung розробляє окуляри розширеної реальності — Finance.ua

Samsung розробляє окуляри розширеної реальності Сьогодні 02:01 — Технології&Авто

Samsung розробляє окуляри розширеної реальності

Компанія Samsung готується до випуску окулярів розширеної реальності. Вони очікуються вже у 2025 році.

Про це повідомляє Gizmochina.

Відомо, що XR-окуляри Samsung розроблені спільно з компанією Google і вони матимуть спільні характеристики з окулярами Ray-Ban Meta.

Що відомо про XR-окуляри Samsung

Майбутні XR-окуляри Samsung матимуть чип Qualcomm AR1, це той самий процесор, яким оснащені окуляри Ray-Ban Meta.

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Окуляри матимуть камеру 12 МП. Оснащені окуляри Samsung будуть акумулятором ємністю 155 мАг, схожий встановлений в окулярах Ray-Ban.

Вага окулярів Samsung складатиме 50 г, це на кілька грамів більше за окуляри Ray-Ban.

Оснащені XR-окуляри Samsung будуть штучним інтелектом. Вони будуть здатні розпізнавати QR-коди, нагадувати про справи, перекладати текст, розпізнавати обличчя та жести. Для цього окуляри використовуватимуть Google Gemini AI.

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Відомо, що компанія на початку планує випустити 500 тис. шт окулярів. Зробити це компанія Samsung хоче у 3 кварталі 2025 року.

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