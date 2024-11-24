Samsung розробляє окуляри розширеної реальності — Finance.ua
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Samsung розробляє окуляри розширеної реальності

Технології&Авто
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Samsung розробляє окуляри розширеної реальності
Samsung розробляє окуляри розширеної реальності
Компанія Samsung готується до випуску окулярів розширеної реальності. Вони очікуються вже у 2025 році.
Про це повідомляє Gizmochina.
Відомо, що XR-окуляри Samsung розроблені спільно з компанією Google і вони матимуть спільні характеристики з окулярами Ray-Ban Meta.

Що відомо про XR-окуляри Samsung

Майбутні XR-окуляри Samsung матимуть чип Qualcomm AR1, це той самий процесор, яким оснащені окуляри Ray-Ban Meta.
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Окуляри матимуть камеру 12 МП. Оснащені окуляри Samsung будуть акумулятором ємністю 155 мАг, схожий встановлений в окулярах Ray-Ban.
Вага окулярів Samsung складатиме 50 г, це на кілька грамів більше за окуляри Ray-Ban.
Оснащені XR-окуляри Samsung будуть штучним інтелектом. Вони будуть здатні розпізнавати QR-коди, нагадувати про справи, перекладати текст, розпізнавати обличчя та жести. Для цього окуляри використовуватимуть Google Gemini AI.
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Відомо, що компанія на початку планує випустити 500 тис. шт окулярів. Зробити це компанія Samsung хоче у 3 кварталі 2025 року.
За матеріалами:
speka.media
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