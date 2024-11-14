Samsung готує до випуску смартфон зі знімним акумулятором — Finance.ua

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Samsung готує до випуску смартфон зі знімним акумулятором

Технології&Авто
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Samsung готує до випуску смартфон зі знімним акумулятором
Samsung готує до випуску смартфон зі знімним акумулятором
Samsung готує до випуску нову модель у лінійці Galaxy XCover, яка, найімовірніше, називатиметься Galaxy XCover8 Pro.
Про це пише 91Mobiles.
За даними Індійського бюро сертифікації (BIS), смартфон з номером моделі SM-G766B має бути оснащений знімною батареєю, яка збереже корисну функцію попередників серії. Враховуючи, що XCover7 був SM-G556B, а XCover6 Pro — SM-G736B, новий номер моделі логічно вказує на XCover8 Pro.
Міцна лінійка середнього класу від Samsung дебютувала в Індії з Galaxy XCover 7 у лютому цього року. Тепер очікується, що південнокорейський бренд оголосить про наступника Galaxy XCover 6 Pro, випущеного у 2022 році, але не в цій країні.
Це також розширить лінійку XCover. Акумулятор наступного покоління Galaxy XCover 8 Pro був помічений на сайті сертифікації Бюро індійських стандартів (BIS).
Це натякає на можливу появу пристрою на ринку в найближчому майбутньому. Нагадаємо, XCover 7 був запущений в Індії після свого дебюту на світових ринках.
Samsung Galaxy XCover 8 Pro отримає оновлення та поліпшення порівняно з XCover 6 Pro. Лінійка XCover південнокорейського бренду вже відома своєю міцністю і сертифікатами військового рівня. Точні характеристики пристрою наступного покоління поки залишаються в таємниці.

Характеристики Samsung Galaxy XCover 6 Pro

  • Дисплей: Galaxy XCover 6 Pro має 6,6-дюймовий FHD+ дисплей із частотою оновлення 120 Гц. Він оснащений Gorilla Glass Victus+ і підвищеною чутливістю до дотику.
  • Міцність: Має клас захисту IP68, а також сертифікований за стандартом MIL-STD 810H. Важить 235 грамів і має програмовану кнопку «натисни і говори».
  • Процесор, оперативна пам’ять і сховище: XCover 6 Pro оснащений процесором Snapdragon 778G у поєднанні з 6 ГБ оперативної пам’яті та 128 ГБ вбудованої пам’яті.
  • Акумулятор: Пристрій оснащений акумуляторною батареєю ємністю 4050 мАг з підтримкою зарядки потужністю 15 Вт.
  • Камери: XCover 6 Pro має основний датчик на 50 МП разом з ультраширококутним модулем на 8 МП. Є фронтальна камера для селфі на 13 МП.
  • Зв’язок і ПЗ: Є підтримка 5G, порт USB-C і роз’єм для навушників. Телефон працює на ОС Android 12.
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