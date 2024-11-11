Samsung Galaxy S25 Slim вперше з’явився на сайті сертифікації — Finance.ua

Samsung Galaxy S25 Slim вперше з’явився на сайті сертифікації
Кілька днів тому стало відомо, що Samsung може доповнити лінійку Galaxy S25 новою моделлю Galaxy S25 Slim, запуск якої має відбутися в другому кварталі наступного року, а зараз майбутня новинка вперше з’являється на сайті сертифікації, пише видання GSMArena.
Що ще відомо
Смартфон Samsung Galaxy S25 Slim помічений у базі даних GSMA IMEI з модельним номером «SM-S937U», судячи з усього, що належить версії для американського ринку, тоді як міжнародний варіант має отримати модельний номер «SM-S937».
Поява смартфона в базі даних GSMA IMEI практично підтверджує запуск новинки у другому кварталі наступного року — зазвичай Samsung додає свої нові моделі за шість-сім місяців до їхнього офіційного дебюту, тому Galaxy S25 Slim має бути представлений вже у квітні-травні наступного року.
У більш ранніх витоках повідомлялося, що Galaxy S25 Slim вийде як заміна FE-версії і має стати відповіддю на дебют передбачуваної моделі Apple iPhone 17 Slim/Air. Передбачається, що модель матиме надтонкий корпус, але більш точної інформації зараз не надається.
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