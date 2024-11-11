Samsung Galaxy S25 Slim вперше з’явився на сайті сертифікації — Finance.ua

Samsung Galaxy S25 Slim вперше з’явився на сайті сертифікації 11.11.2024, 01:52 — Фондовий ринок

Samsung Galaxy S25 Slim вперше з’явився на сайті сертифікації

Кілька днів тому стало відомо, що Samsung може доповнити лінійку Galaxy S25 новою моделлю Galaxy S25 Slim, запуск якої має відбутися в другому кварталі наступного року, а зараз майбутня новинка вперше з’являється на сайті сертифікації, пише видання GSMArena.

Що ще відомо

Смартфон Samsung Galaxy S25 Slim помічений у базі даних GSMA IMEI з модельним номером «SM-S937U», судячи з усього, що належить версії для американського ринку, тоді як міжнародний варіант має отримати модельний номер «SM-S937».

Поява смартфона в базі даних GSMA IMEI практично підтверджує запуск новинки у другому кварталі наступного року — зазвичай Samsung додає свої нові моделі за шість-сім місяців до їхнього офіційного дебюту, тому Galaxy S25 Slim має бути представлений вже у квітні-травні наступного року.

У більш ранніх витоках повідомлялося, що Galaxy S25 Slim вийде як заміна FE-версії і має стати відповіддю на дебют передбачуваної моделі Apple iPhone 17 Slim/Air. Передбачається, що модель матиме надтонкий корпус, але більш точної інформації зараз не надається.

Якщо вам терміново потрібні гроші ви можете їх отримати на карту.

itechua За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.