Samsung Electronics оцінює зростання операційного прибутку на 11,4% — Finance.ua

Samsung Electronics оцінює зростання операційного прибутку на 11,4% Вчора 00:52 — Фондовий ринок

Південнокорейська Samsung Electronics Co., найбільший світовий виробник смартфонів та напівпровідникової продукції, оцінює зростання операційного прибутку у другому кварталі на 11,4%.

Згідно з попередніми розрахунками, операційний прибуток у квітні-червні склав близько 14 трлн вон ($10,7 млрд) порівняно з 12,57 трлн вон за аналогічний період минулого року. Виручка, як очікується, збільшилася на 20,9% — до приблизно 77 трлн, повідомляється в прес-релізі компанії.

Аналітики, опитані S&P Global Market Intelligence, в середньому прогнозували операційний прибуток на рівні 14,6 трлн геть при виручці в 76,9 трлн вон. Для порівняння, у першому кварталі поточного року прибуток Samsung склав 14,12 трлн вон (зростання на 50,5% у річному вираженні), виручка — 77,78 трлн вон (підвищення на 19%). Компанія планує оприлюднити остаточну звітність за другий квартал 28 липня.

Котирування акцій Samsung у ході торгів у четвер зростають на 3,4%. З початку цього року капіталізація компанії знизилася на 25,5% (до 384,4 трлн вон), тоді як фондовий індекс Kospi опустився на 21,5%.

fixygen За матеріалами:

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