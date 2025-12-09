Саміт ЄС у грудні стане вирішальним для фінансування України протягом двох років Сьогодні 15:10

Саміт лідерів ЄС, який відбудеться 18−19 грудня у Брюсселі, матиме вирішальне значення, особливо щодо фінансування України на 2026−2027 роки.

Про це заявив президент Європейської ради Антоніу Кошта, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky TG24

Він зазначив, що Єврорада розпочне засідання з обговорення України.

«Останні події наголошують на необхідності термінових дій з боку ЄС. На жовтневій Європейській раді ми зобов’язалися вирішити нагальні фінансові потреби України, зокрема для військових та оборонних зусиль. На нашій наступній зустрічі нам доведеться визначити, як виконати це зобов’язання», — написав Кошта.

Він додав, що на момент підготовки листа-запрошення лідерам ЄС продовжуються дипломатичні зусилля для досягнення справедливого та міцного миру в Україні.

Зокрема лідери обговорять, «як найкраще продовжувати захищати інтереси Європи і як посилити переговорну позицію України».

«Важливою частиною цього рівняння має бути посилення тиску на росію», — додав він.

На саміті ЄС 18 грудня лідери також обговорять зовнішній економічний та політичний тиск.

«Я хотів би, щоб ми обмінялися думками щодо геоекономічної ситуації та її наслідків для конкурентоспроможності ЄС. Європейська конкурентоспроможність не існує у вакуумі. Важливо обговорити тиск, але також і можливості, що виникають у світі, що характеризується зростанням геоекономічної конкуренції, і в якому економічні відносини, засновані на правилах, і традиційні партнерства більше не можна сприймати як належне», — пише Кошта.

Крім того, на саміті будуть говорити про розширення ЄС, зокрема оцінять прогрес у реформах країн-кандидатів на вступ.

Також, як зазначив Кошта, йтиметься про глобальну економічну ситуацію, ситуацію на Близькому Сході, рішення з європейської оборони та безпеки, а також міграцію.

«Як завжди, я докладу зусиль, щоб наше засідання тривало один день. Але моїм ключовим пріоритетом є виконання важливих рішень, які необхідно ухвалити, а саме щодо фінансування України», — зазначив президент Євроради.

Також очікується, що лідери ЄС мають узгодити питання щодо використання заморожених російських активів для «репараційної позики» Україні.

