Садовий: Львів досяг статусу міста-мільйонника завдяки переселенцям — Finance.ua

Садовий: Львів досяг статусу міста-мільйонника завдяки переселенцям Сьогодні 15:19

Садовий: Львів досяг статусу міста-мільйонника завдяки переселенцям, Фото: visitukraine.today

Львів, в результаті потоку біженців, став містом з населенням близько 1 мільйона осіб.

Про це мер Львова Андрій Садовий сказав в інтерв’ю РБК-Україна.

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Він зазначив, що у Львові зараз проживає близько 150 тисяч переселенців.

«Оцей весь мікс, звичайно, змінив місто, але візуально ви не побачите цього», — сказав він.

Він також відзначив, що через Львів пройшло понад п’ять мільйонів людей, і в окремі дні кількість мешканців одночасно сягала до двох мільйонів.

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Мер Львова зауважив, що колеги з інших країн часто вражені цим фактом, адже в інших містах Європи така ситуація могла б призвести до колапсу.

Садовий підкреслив, що місто має резерв для подальшого прийому переселенців. Для цього були збудовані тимчасові містечка, а багато муніципального житла перебудували для тимчасово переміщених осіб.

«Фактично ми спільно з переселенцями вже маємо орієнтовно мільйон мешканців. Тих людей, які виїхали і не повернулися, від загальної чисельності насправді до п’яти відсотків», — додав мер.

Нагадаємо, 60% опитаних переселенців понад половину доходу своєї сім’ї витрачають на оренду житла. У середньому це 8 500 гривень з комунальними послугами.

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