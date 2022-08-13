Ринок нових авто обвалився на 64%. Аналітика першого півріччя 2022 року — Finance.ua

Ринок нових авто обвалився на 64%. Аналітика першого півріччя 2022 року Вчора 10:14 — Особисті фінанси

Ринок нових авто обвалився на 64%. Аналітика першого півріччя 2022 року

Український ринок нових авто помірно зростав та торік вперше за 9 років перетнув бар’єр в 100 тисяч проданих машин. З початком повномасштабного вторгнення продажі впали удесятеро.

Про це пишуть експерти Інституту досліджень авторинку.

Ринок нових авто «просів», але поступово відновлюється

Загалом з початку 2022 року до червня українці придбали 18,5 тисячі нових авто. Це на 64% менше, ніж за аналогічний період минулого 2021 року.

Абсолютну більшість (90,1%, 16,6 тис. шт.) привезли з-за кордону, лише 9,9% (1,8 тис. шт.) були легковиками, виготовленими в Україні.

У січні та лютому українці щотижня купували близько 1,5 тисячі нових легковиків. Після початку повномасштабного вторгнення кількість продажів скоротилася удесятеро. У березні в Україні зареєстрували лише 563 нових авто, а у квітні — 1 278. Поступово відновлюватися продажі стали на початку травня, протягом цього місяця продали вже 2,7 тисячі авто, а в червні — майже 3 тисячі.

Примітно, що ринок нових авто протягом квітня зростав водночас з активізацією ринку вживаних. Так, пік продажів нових легковиків з початку повномасштабної війни припав на кінець травня, коли спостерігався один з піків ввезення вживаних авто з-за кордону по «нульовому» розмитненню. Тобто, сегменти нових і вживаних авто на ринку не конкурують, а доповнюють один одного.

Автомобілів, виготовлених в Україні — мінімум

В Україні відсутнє автомобілебудування повного циклу. Усі транспортні засоби, що отримують маркування «Made in Ukraine», виготовляють методом SKD — великовузлового складання, із готових машинокомплектів, привезених з-за кордону.

В структурі продажів нових авто частка «вітчизняних» автомобілів ще до початку великої війни була незначною. З початком повномасштабного вторгнення виготовлення автомобілів в Україні взагалі фактично припинилося.

Більшість продажів «вітчизняних» автомобілів з березня по червень 2022 року (826 штук) — це залишки раніше виготовлених в Україні авто. З них третина — 33,3% — були спеціалізованими (для поліції, реанімобілі), а не для приватних покупців.

Чи є шанси в ринку нових авто

Мобільність загалом та автомобілі зокрема залишаються необхідністю навіть у час війни — це демонструє статистика продажу вживаних авто. Проте з 2009 року українці купують щороку більше вживаних автомобілів, ніж нових. Насамперед — через низьку купівельну спроможність. Лише її зростання може збільшити продажі нових машин.

Також позитивно вплинути на ринок може відновлення доступних програм фінансування — кредитування та лізингу під помірні відсотки.

Щодо автомобілів, виготовлених в Україні, то станом на сьогодні відновив роботу лише закарпатський «Єврокар» та низка менших підприємств, що виготовляють спеціалізовані автомобілі — поліційні, швидкі допомоги та іншу спецтехніку.

Робота Запорізького автомобілебудівного заводу залишається під великим питанням, оскільки вся продукція виготовлялася із машинокомплектів російського походження. Тому кількість автомобілів з табличкою «Made in Ukraine» і надалі буде невеликою.

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