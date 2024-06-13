Розробники створили аналог ChatGPT для Космічних сил США, що захищатиме державні дані — Finance.ua
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Розробники створили аналог ChatGPT для Космічних сил США, що захищатиме державні дані

Технології&Авто
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Розробники створили аналог ChatGPT для Космічних сил США, що захищатиме державні дані
Розробники створили аналог ChatGPT для Космічних сил США, що захищатиме державні дані
Космічні сили США отримали власний генеративний штучний інтелект, призначений для захисту державних даних та підвищення ефективності операцій. Команда розробників створила ШІ під назвою NIPR GPT, який працює за аналогією з популярним ChatGPT.
Цей інструмент покликаний обробляти великі обсяги інформації, забезпечуючи високу швидкість та точність аналізу даних. Основна мета — забезпечити надійну підтримку операцій Космічних сил США.
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NIPR GPT використовує передові алгоритми машинного навчання для аналізу та генерації тексту. Це дозволяє автоматизувати багато рутинних завдань, таких як обробка звітів, аналіз повідомлень та створення документів. ШІ може швидко знаходити та обробляти необхідну інформацію, що значно економить час і ресурси.
Однією з головних особливостей NIPR GPT є його здатність працювати з конфіденційними даними, дотримуючись високих стандартів безпеки. Система розроблена з урахуванням специфічних вимог військових відомств, що робить її ідеальною для використання у Космічних силах США.
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NIPR GPT може використовуватися для навчання та підготовки персоналу. ШІ може створювати навчальні матеріали, симуляції та інтерактивні заняття, що підвищить якість підготовки військових фахівців. Це дозволить швидше адаптувати нових співробітників та підвищити рівень кваліфікації існуючого персоналу.
За матеріалами:
noworries
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