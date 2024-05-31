OpenAI відкрила безплатний доступ до GPT-4o й інших нових можливостей — Finance.ua
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OpenAI відкрила безплатний доступ до GPT-4o й інших нових можливостей

Технології&Авто
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OpenAI відкрила безплатний доступ до GPT-4o й інших нових можливостей
OpenAI відкрила безплатний доступ до GPT-4o й інших нових можливостей
Користувачі безплатної версії ChatGPT тепер можуть створювати власні GPT, аналізувати діаграми, ставити запитання про фотографії та користуватися іншими функціями, які були додані в GPT-4o на початку травня. Проте є обмеження.
Раніше такі функції, як аналіз даних, створення діаграм, перегляд, завантаження файлів, пам’ять і користувацькі GPT були доступні платним користувачам — ChatGPT Plus, Teams і Enterprise — але тепер вони відкриті для всіх, хто використовує ChatGPT. Про це пише The Verge.
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Доступ до аналізу даних і створення діаграм дозволяє користувачам підключати дані OneDrive і Google Drive до ChatGPT для швидшого аналізу і створення діаграм, які можна налаштовувати.
Користувачі безплатної версії ChatGPT тепер також можуть відкривати та використовувати користувацькі GPT-файли, які раніше були доступні лише для платних передплатників, але вони не зможуть створювати свої власні.
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Крім того, в безплатній версії GPT-4o є обмеження кількості повідомлень або розмов, після досягнення якого, користувачів автоматично повертають до GPT-3.5. У платній версії ліміти менш суворі.
Нещодавно компанія OpenAI оголосила про початок навчання нової моделі штучного інтелекту, яка замінить її популярний чат-бот ChatGPT та принесе «наступний рівень можливостей». Головною метою компанії є створення «штучного загального інтелекту» (A.G.I.), який матиме такі самі можливості, як людський мозок.
За матеріалами:
dev.ua
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