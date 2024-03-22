Розробка GlobalLogic прискорить впровадження 5G — Finance.ua

Розробка GlobalLogic прискорить впровадження 5G Сьогодні 18:00 — Фондовий ринок

Розробка GlobalLogic прискорить впровадження 5G

Українські інженери GlobalLogic представили 5G ClusterCraft Accelerator — архітектуру для налаштування 5G мереж під потреби бізнесу. Розробка була презентована на одній з найпрестижніших виставок у сфері телекомунікацій MWC Barcelona 2024.

Про це повідомили в GlobalLogic.

Сучасні підприємства та бізнеси все частіше потребують розгортання власної приватної мережі. Це допомагає підвищувати безпеку, швидше передавати дані, гнучко керувати доступами і навантаженням на мережу. А ще — оптимізувати витрати бізнесу. Адже завдяки хмаріній моделі NaaS (Мережі як сервісу) бізнеси можуть орендувати мережеві послуги у хмарного постачальника та вирівняти свої витрати з фактичним використанням мережевих ресурсів.

Так, команда з 16 українських інженерів GlobalLogic створила 5G ClusterCraft Accelerator — архітектурну кодову базу, що значно сприятиме розвитку NaaS та приватних 5G мереж. 5G ClusterCraft Accelerator також був презентований клієнтам GlobalLogic та привернув увагу міжнародних компаній на MWC Barcelona 2024.

5G ClusterCraft Accelerator дозволяє:

Налаштувати платформи провайдерів зв’язку та створювати нові бізнес-моделі надання послуг — як, наприклад, онлайн оренда мережевого програмного забезпечення з підтримкою декількох хмарних рішень одночасно. Це дозволяє, приміром, обрати дата-центр Azure в Берліні та розгорнути сервіс або дата-центр AWS в Лондоні.

Швидко розгортати комплексні (end-to-end) приватні мережі з миттєвим моніторингом змін для підвищення безпеки, використовуючи сучасні GitOps підходи;

Тестувати навантаження на мережу, забезпечуючи високу надійність зв’язку;

Пропонувати гнучкість у виборі хмарних сервісів для оптимізації внутрішньої інфраструктури;

Використовувати програмне забезпечення будь-якого стороннього постачальника для побудови телекомунікаційної мережі.

«Наша мета — надати бізнесу потужний та гнучкий інструмент для налаштування мережі. Наприклад, сучасні розумні заводи чи склади містять велику кількість різних підключених пристроїв: роботи, камери машинного зору, дистанційно керовані пристрої, датчики, детектори тощо. Підвищені ризики, притаманні промисловому середовищу, вимагають ретельного тестування послуг зв’язку перед реальним розгортанням», — говорить Віталій Ногін, директор з інжинірингу, GlobalLogic.

За прогнозами, ринок приватних 5G мереж досягне $6.4 млрд до 2026 року. Водночас ринок NaaS також стрімко зростає: у 2023 році він досягнув $14.6 млрд з середньорічним темпом (CAGR) у 26.7%.

Передбачається, що до 2032 року його фінансова частка збільшиться до $115.5 млрд. Це означає, що технологічні рішення як 5G ClusterCraft Accelerator допоможуть бізнесам прискорювати зростання та цифрову трансформацію.

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