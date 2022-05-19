Росіяни масово подають заяви про банкрутство — Finance.ua

Росіяни масово подають заяви про банкрутство

Вчора 04:53 — Особисті фінанси

Росіяни масово подають заяви про банкрутство, freepik.com

У березні-квітні в росії громадяни подали 62 341 заяву про банкрутство, що на 10 000 більше, ніж роком раніше, і майже втричі більше, ніж за аналогічний період 2020-го.

Показник двох місяців став рекордним для країни, повідомляють росЗМІ.

В арбітражні суди росії в березні-квітні 2019 року загалом подали втричі менше заяв про банкрутство, ніж у ці ж місяці 2022 року.

Експерти відзначають кілька основних причин масового подання заяв про банкрутство: зниження доходів, зростання боргового навантаження та поінформованість населення про можливість звільнитися від боргів через таку процедуру.

Зазначається, що найактивніше про банкрутство заявляють в Алтайському краї. Там лише у квітні до суду подали вчетверо більше заяв про банкрутство, ніж цього ж місяця у 2019 році.

У періоди криз 2008-2009 та 2014-2015 років також фіксувався приріст бажаючих стати банкрутами, але навіть тоді не так швидко. Це помітили в Арбітражному суді Алтайського краю. У кризові роки заявки обчислювалися десятками на місяць, зараз сотнями.

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