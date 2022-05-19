Росіяни масово подають заяви про банкрутство — Finance.ua

Експерти відзначають кілька основних причин масового подання заяв про банкрутство: зниження доходів, зростання боргового навантаження та поінформованість населення про можливість звільнитися від боргів через таку процедуру.
Зазначається, що найактивніше про банкрутство заявляють в Алтайському краї. Там лише у квітні до суду подали вчетверо більше заяв про банкрутство, ніж цього ж місяця у 2019 році.
У періоди криз 2008-2009 та 2014-2015 років також фіксувався приріст бажаючих стати банкрутами, але навіть тоді не так швидко. Це помітили в Арбітражному суді Алтайського краю. У кризові роки заявки обчислювалися десятками на місяць, зараз сотнями.