"Історично максимальне падіння": видача іпотеки в росії у квітні впала вчетверо — Finance.ua

«Історично падіння максимальне», — заявив гендиректор «Еквіфаксу» Олег Лагуткін.
За даними директора з маркетингу Національного бюро кредитних історій Олексія Волкова, видача іпотеки у квітні порівняно з березнем скоротилася на 60,7%. Він зазначив, що кількість звернень громадян за іпотечними кредитами у квітні 2022 року знизилася на 40,8% порівняно з березнем, на 58,9% — порівняно із «досанкційним» лютим.
На думку Лагуткіна, позичальники стали відмовлятися від іпотеки в умовах зростання ставок. 28 лютого у зв’язку з вторгненням рф в Україну та санкціями проти росії центробанк підняв ключову ставку з 9,5% до 20%. У квітні її було знижено до поточних 14%.
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