росія знайшла лазівку для обходу ембарго на нафту – WSJ — Finance.ua

росія знайшла лазівку для обходу ембарго на нафту – WSJ

Вчора 15:00

За останні кілька тижнів росія суттєво збільшила постачання нафти ключовим партнерам із Заходу в обхід санкцій.

Російські танкери ставлять позначку «пункт призначення невідомий», аби їх було складніше відстежити. Далі російська нафта змішується з іншою, перетворюючись на «латвійську суміш» та «туркменську суміш», йдеться в матеріалі The Wall Street Journal.

За даними TankerTrackers.com, експорт нафти з російських портів до країн-членів ЄС, які історично були найбільшими покупцями російської нафти, у квітні зріс у середньому до 1,6 мільйона барелів на день. Для порівняння, у березні після вторгнення в Україну цей показник варіювався на межі 1.3 мільйона барелів.

Утім значну частку (приблизно третину) цих відвантажень займає доставлення з невідомим пунктом призначення. Зазначається, що станом на сьогодні, на танкери без запланованого маршруту було завантажено понад 11,1 мільйона барелів, що більше ніж у будь-яку країну.

Як пише WSJ, одна з причин приховування походження російської нафти полягає в тому, що країнам ЄС конче потрібна нафта, щоб підтримувати економіку та запобігти подальшому зростанню цін на паливо. Але компанії та нафтові посередники хочуть торгувати нею тихо, мінімізуючи ризик «бумерангу» за фінансові операції з країною-агресором.

Які європейські країни найбільше купують нафту у росії

Попри те, що призначення близько ⅓ відвантажень російської нафти за квітень приховане, все ж у транспортних документах міститься інформація про переважну більшість пунктів призначення.

Відтак відомо, що обсяги експорту нафти до Румунії, Естонії, Греції, Фінляндії та Болгарії у квітні зросли більш ніж удвічі, у порівнянні із середніми показниками за березень. Також значно зросли обсяги для Нідерландів, головного європейського імпортера російської нафти та Фінляндії.

Станом на сьогодні, від російської нафти наразі відмовилися:

США,

Великобританія,

Канада

та Австралія.

Водночас ЄС більше залежить від російської енергії, імпортуючи 27% нафтових запасів з країни. Європейські лідери розмірковують над доцільністю ембарго без завдання удару по власній економіці через підвищення цін на енергоносії.

Втім, навіть попри відсутність санкцій, низка європейських енергетичних компаній припинили купувати у росії нафту через зростання витрат на страхування. Утім, як ми бачимо, по бюджету воєнної машини путіна це фактично ніяк не вдарило і у квітні обсяги поставок навпаки збільшилися.

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