росія ввела санкції проти колишньої "дочки" Газпрому — Finance.ua

росія ввела санкції проти колишньої "дочки" Газпрому

Вчора 15:25 — Фондовий ринок

росія ввела санкції проти колишньої "дочки" Газпрому

Уряд росії ввів санкції проти колишньої «дочки» Газпрому — Gazprom Germania, яку на початку квітня було передано в Німеччині під управління Федерального агентства з мереж.

Постанова № 851 від 11 травня розміщена на офіційному інтернет-порталі правової інформації.

Термін дії цього рішення — до 30 вересня цього року. Право голосу щодо акцій Gazprom Germania перейшло до німецького агентства. Керуючий вправі звільняти і перепризначати членів правління, і навіть давати вказівки правлінню. Повноваження щодо розпорядження активами Gazprom Germania GmbH обмежені та підлягають затвердженню федеральним агентством.

Загалом у російському списку 31 компанія, більша частина яких належить до групи Gazprom Germania. Також санкції стосуватимуться компаній зі Швейцарії, Франції, Польщі, Словаччини, Бельгії, Великобританії, Чехії, Італії, США та Сінгапуру. Серед них трейдери та оператори підземних сховищ газу.

У свою чергу Федеральне мережеве агентство Німеччини взяло до уваги включення екс-дочки Газпрому Gazprom Germania у відповідні списки санкцій РФ, але подробиць поки не знає. Про це повідомляє ТАСС із посиланням на представника регулятора.

«Ми взяли це до уваги. У нас досі немає інформації про тип санкцій. Уряд і Федеральне мережеве агентство як піклувальник Gazprom Germania вживають необхідних заходів і готуються до різних сценаріїв», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, з 1 квітня Газпром припинив участь у своїй німецькій дочірній компанії Gazprom Germania GmbH і всіх її активах.

До цього повідомлялося, що влада Німеччини опрацьовує націоналізацію дочірніх німецьких компаній, що належать Газпрому і Роснефти, на випадок припинення поставок енергоносіїв з рф.

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