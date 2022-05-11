«Можемо повторити": голова Нафтогазу пригрозив Газпрому новим арбітражем — Finance.ua

«Можемо повторити": голова Нафтогазу пригрозив Газпрому новим арбітражем

Вчора 10:15 — Енергетика

Голова правління НАК «Нафтогаз» Юрій Вітренко пригрозив російському «Газпрому» новим арбітражем у випадку несплати за транзит газу.

Про це Вітренко написав у себе в Facebook

«Пригадується мені, що у 2019 році ми з Міллером підписали транзитний контракт з положенням «качай або плати». Тому чи подавати газ для транзиту — це право «Газпрому» вирішувати. А от платити, навіть якщо не подаєш газ — це обов’язок за контрактом. Якщо не буде оплати, виглядає так, що має бути новий арбітраж. «Можем повторить», — зазначив він.

З чого все почалося

Напередодні компанія «Оператор ГТС України» заявила, що з 11 травня Україна зупиняє транзит газу через станцію на Луганщині, яка опинилася на тимчасово окупованій росією території. Через цей пункт здійснюється поставка третини обсягу газу до Європи. Причина зупинки — втручання окупантів у роботу станції та унеможливлення контролю за нею з боку компанії.

У «Нафтогазі» після цього заявили, що Україна більше не несе відповідальності за транспортування газу через окуповані росією території, і «Газпром» був належним чином повідомлений про це.

Натомість у «Газпромі» кажуть, що не бачать перепон для продовження транзиту газу через Україну в звичному режимі.

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