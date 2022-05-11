«Можемо повторити": голова Нафтогазу пригрозив Газпрому новим арбітражем — Finance.ua

«Пригадується мені, що у 2019 році ми з Міллером підписали транзитний контракт з положенням «качай або плати». Тому чи подавати газ для транзиту — це право «Газпрому» вирішувати. А от платити, навіть якщо не подаєш газ — це обов’язок за контрактом. Якщо не буде оплати, виглядає так, що має бути новий арбітраж. «Можем повторить», — зазначив він.
З чого все почалося
Напередодні компанія «Оператор ГТС України» заявила, що з 11 травня Україна зупиняє транзит газу через станцію на Луганщині, яка опинилася на тимчасово окупованій росією території. Через цей пункт здійснюється поставка третини обсягу газу до Європи. Причина зупинки — втручання окупантів у роботу станції та унеможливлення контролю за нею з боку компанії.
У «Нафтогазі» після цього заявили, що Україна більше не несе відповідальності за транспортування газу через окуповані росією території, і «Газпром» був належним чином повідомлений про це.
Натомість у «Газпромі» кажуть, що не бачать перепон для продовження транзиту газу через Україну в звичному режимі.