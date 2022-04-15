росія просить Бразилію допомогти уникнути санкцій — Finance.ua
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росія просить Бразилію допомогти уникнути санкцій

Вчора 12:47Світ
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росія просить Бразилію допомогти уникнути санкційросія просить Бразилію допомогти уникнути санкцій
росія звернулася до Бразилії з проханням про підтримку в МВФ, Світовому банку і групі провідних економік G20, щоб допомогти їй протистояти руйнівним санкціям, введеним Заходом після вторгнення рф в Україну.
Про це повідомляє Reuters.
Міністр фінансів росії Антон Силуанов написав міністру економіки Паулу Гедесу лист з проханням про підтримку Бразилії в запобіганні політичних звинувачень і спроб дискримінації в міжнародних фінансових інститутах.
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Відповідаючи на запитання про лист, Ерівалдо Гомес, секретар Міністерства економіки Бразилії з міжнародних економічних питань, відповів, що Бразилія хотіла б, щоб росія залишалася учасником дискусій у багатосторонніх організаціях.
«З точки зору Бразилії підтримка відкритого діалогу має важливе значення», — сказав він. «Наші мости — це міжнародні організації, і ми вважаємо, що ці мости необхідно зберегти».

Довідка Finance.ua:

  • в іноземних банках заморожено 60% золотовалютних запасів росії, що становить 350 млрд доларів. Накладено заборону на купівлю у рф золота на 130 млрд доларів. Ще 40 млрд доларів росія витратила в перший місяць війни. Таким чином, із 640 млрд доларів рашистських ЗВР залишилося всього 120, що сильно обмежило можливості росії розраховуватися за своїми боргами. У світі почали говорити про дефолт найближчим часом. Але є країни, що допомагають обходити заборони.

Рубль, енергоресурси, санкції: коли чекати колапсу російської економіки

За матеріалами: РБК-Україна
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