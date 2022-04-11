ЄС розпочав роботу над шостим пакетом санкцій проти росії з "нафтовою опцією" - голова МЗС Литви — Finance.ua
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ЄС розпочав роботу над шостим пакетом санкцій проти росії з "нафтовою опцією" - голова МЗС Литви

Вчора 15:43Казна та Політика
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ЄС розпочав роботу над шостим пакетом санкцій проти росії з "нафтовою опцією" - голова МЗС ЛитвиЄС розпочав роботу над шостим пакетом санкцій проти росії з "нафтовою опцією" - голова МЗС Литви
Європейська комісія розпочала роботу над новими санкціями щодо росії з «нафтовою опцією», повідомив голова МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс перед засіданням Ради ЄС із закордонних справ у Брюсселі у понеділок.
«Європейська комісія дуже ясно дала зрозуміти, що починає роботу над 6-м пакетом з „нафтовими опціями“. Це означає — роботу з досягнення консенсусу вже розпочато», — сказав Ландсбергіс.
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Раніше Європейський Союз оголосив і запровадив п’ятий пакет санкції проти рф у відповідь на її війну проти України, до якого серед іншого увійшло ембарго на імпорт російського вугілля та нові санкції на один з найбільших російських банків — ВТБ. Однак, над обмежувальними заходами щодо імпорту нафти, зокрема, досі працюють, повідомила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні

За матеріалами: УНН
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