росія через нафтове ембарго втратить до 24% надходжень в держбюджет - експерт — Finance.ua

росія через нафтове ембарго втратить до 24% надходжень в держбюджет - експерт

Вчора 19:01 — Енергетика

росія через нафтове ембарго втратить до 24% надходжень в держбюджет - експерт

російська федерація у разі запровадження Європейським Союзом ембарго на імпорт російської нафти втратить 22-24% надходжень до свого державного бюджету.

Про це в ефірі телемарафону повідомив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

«Гроші, які російська федерація отримує від нафти, яку продає в Європейський Союз, — це 22-24% загального бюджету російської федерації у 2021 році, тому втрата цих грошей — це дуже серйозно, це реально левова частка всіх соціальних виплат і значна частина витрат на військових. Це буде болюче, сильно і дуже важливо», — сказав він.

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За словами Харченка, у разі запровадження ЄС нафтового ембарго, росія не зможе знайти інших покупців.

«Інфраструктурно та логістично ніхто у світі не зможе виступити таким покупцем замість країн Європейського Союзу, тому що немає інфраструктури. Нафтопроводи ведуть саме до Європейського Союзу. Тому ситуація з точки зору для рф, м’яко кажучи, виглядає сумно», — додав він.

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Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський неодноразово закликав ЄС передбачити у шостому пакеті санкцій проти рф ембарго на імпорт російської нафти.

Як стало відомо із закордонних медіа, Німеччина готова припинити закупівлі російської нафти. ФРН імпортує близько третини всієї нафти з росії. Раніше Берлін був одним із головних супротивників запровадження Євросоюзом обмежень на закупівлю нафти та газу з рф.

За даними джерел, країни ЄС наступного тижня можуть ухвалити рішення про поступове запровадження ембарго на імпорт російської нафти та санкції проти російського «Сбербанку».

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