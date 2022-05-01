Німеччина підтримала плани щодо нафтового ембарго з росії - ЗМІ — Finance.ua
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Німеччина підтримала плани щодо нафтового ембарго з росії - ЗМІ

Вчора 17:33Енергетика
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Офіційний Берлін змінив свою позицію щодо санкцій проти рф та чітко висловився на користь введення нафтового ембарго. Це робить набагато більш імовірним відповідне рішення Європейського Союзу.
Про це повідомляє німецьке інформаційне агентство dpa із посиланням на джерела серед дипломатів ЄС.
Причиною зміни позиції німецького уряду могли стати нещодавні успіхи в пошуку альтернативних постачальників нафти. Минулого вівторка міністр економіки Німеччини Роберт Хабек оголосив, що залежність Німеччини від російської нафти скоротилася з 35% до початку війни в Україні до 12% протягом восьми тижнів.
Водночас згідно з джерелами dpa, введення нового пакета санкцій проти росії все ж може зайняти більше часу, ніж передбачалось, зважаючи на відносно велику групу країн, що досі виступають проти нафтового ембарго.
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Зазначається, що можливою альтернативою забороні на імпорт є введення цінових обмежень на нафту з росії. Прихильники цієї ініціативи стверджують, що цінові обмеження гарантували б, що рф зароблятиме значно менше грошей на експорті енергоносіїв, але водночас знизили б ризики для європейської економіки.
Раніше Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц заявляв, що не вірить у дієвість санкцій та виступає проти запровадження газового ембарго.
За матеріалами: suspilne.media
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