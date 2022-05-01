Компанія або держава, яка допомагатиме рф торгувати нафтою, має отримати санкції — Зеленський — Finance.ua

«Найближчим часом очікуємо рішення щодо нафтових обмежень проти росії. Наполягаємо на тому, що справедливою частиною санкцій щодо нафти має бути блокування будь-яких спроб росії обійти обмеження через продаж так званих нафтових сумішей. Якщо якась компанія або держава буде допомагати росії торгувати нафтою, вона так само повинна отримати санкції», — заявив Зеленський.
Польща є однією із найстійкіших прихильниць санкцій проти рф. Зокрема, міністерка клімату і навколишнього середовища Польщі Ганна Москва каже, що Європейський союз повинен покарати країни, які використовують рублі для оплати російського газу.
«Ми розраховуємо, що будуть наслідки для цих країн (які платять в рублях) і що в результаті вони перестануть платити в рублях», — зазначає чиновниця.