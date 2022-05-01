Компанія або держава, яка допомагатиме рф торгувати нафтою, має отримати санкції — Зеленський — Finance.ua

Компанія або держава, яка допомагатиме рф торгувати нафтою, має отримати санкції — Зеленський

Вчора 10:16 — Енергетика

Будь-яка компанія або держава, яка буде допомагати росії торгувати нафтою, має отримати санкції.

Про це Президент Володимир Зеленський заявив у відеозверненні

«Найближчим часом очікуємо рішення щодо нафтових обмежень проти росії. Наполягаємо на тому, що справедливою частиною санкцій щодо нафти має бути блокування будь-яких спроб росії обійти обмеження через продаж так званих нафтових сумішей. Якщо якась компанія або держава буде допомагати росії торгувати нафтою, вона так само повинна отримати санкції», — заявив Зеленський.

Він підкреслив, що будь-яке спонсорство російської воєнно-терористичної машини має припинитися.

Раніше схожу ідею висували у Польщі: там запропонували штрафувати країни ЄС за оплату газу в рублях.

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Польща є однією із найстійкіших прихильниць санкцій проти рф. Зокрема, міністерка клімату і навколишнього середовища Польщі Ганна Москва каже , що Європейський союз повинен покарати країни, які використовують рублі для оплати російського газу.

«Ми розраховуємо, що будуть наслідки для цих країн (які платять в рублях) і що в результаті вони перестануть платити в рублях», — зазначає чиновниця.

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