Зеленський запропонував Європі обмінювати газ на електроенергію — Finance.ua

Зеленський запропонував Європі обмінювати газ на електроенергію
Президент України Володимир Зеленський впевнений у тому, що потужностей української атомної генерації вистачить не лише, щоб забезпечувати електроенергією саму Україну, а й постачати її іншим країнам. Зокрема, в обмін на газ.
Про це він розповів під час зустрічі з польськими журналістами. Президент наголосив: Україна готова допомогти всім, хто потребує електроенергії.
«Всі розуміють, що ми можемо допомогти іншим європейським країнам. Кому не вистачатиме електричної енергії, наша генерація дуже допоможе», — сказав він.
Водночас президент звернув увагу на те, що Україна готова здійснювати постачання електроенергії до європейських країн в обмін на газ. Від цього, зазначив він, виграють усі:
інші країни — тому що матимуть можливість позбутися енергетичної залежності від росії;
Україна — отримавши обсяги газу, в яких має потребу.
Крім того, наголосив Президент, через дії росії роль і значення електроенергії в експортному обсязі України значно збільшується. «росія заблокувала наші порти. А нам потрібно торгувати, нам потрібно експортувати. І електроенергія нам дуже в цьому допомагає», — зазначив Зеленський.