Україна може стати енергетично незалежною впродовж 5 років — Finance.ua

Україна може стати енергетично незалежною впродовж 5 років

Вчора 07:10 — Енергетика

Влада вже працює над деталізованим планом відбудови країни, до якого долучені представники громадянського суспільства.

Про це розповіла перша віцепрем’єр-міністерка та міністерка економіки Юлія Свириденко під час дискусії «Стратегія відбудови України. Бачення України та міжнародних партнерів», організованої Коаліцією РПР разом із партнерами.

Які кроки для відбудови робить Україна зараз?

«Україна виборола право до повного доступу до ринків ЄС та країн Великої сімки. Це потрібно для того, щоб українські виробники наростили експорт та інтегрувалися у світові економічні ланцюги. І цей пункт уже втілюється в життя», — каже Свириденко.

За словами, віцепрм’єрки, довгострокова мета України — стати повноправним членом ЄС, а статус кандидата отримати до червня цього року.

Також важливий пріоритет для нашої держави — енергетична самодостатність.

«Україна за 3–5 років може стати енергетично незалежною. Це абсолютно досяжна мета, якщо почати працювати вже зараз», — наголосила віцепрем’єрка.

Серед ключових принципів розвитку економіки в часи відбудови Юлія Свириденко назвала такі:

дерегуляція та невтручання держави;

налагодження логістичних маршрутів із західних країн;

розвиток військово-промислового комплексу України;

нарощування енергетичної потужності та самодостатності;

принципи зеленої економіки;

локалізація на рівні не менше 60% — українські виробники мають бути залучені до відбудови разом із державними партнерами;

державні гарантії для іноземних інвестицій в Україну;

відбудова інфраструктури України в найближчі місяці.

«Розвиток війсково-промислового комплексу — це питання самозахисту та самоздатності. Ми маємо не лише закуповувати зброю, а й виробляти. Нам потрібен трансфер військових технологій із західних країн, аби бути обороноздатними», — говорить Свириденко.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.