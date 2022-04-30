Україна може стати енергетично незалежною впродовж 5 років — Finance.ua

Влада вже працює над деталізованим планом відбудови країни, до якого долучені представники громадянського суспільства.
Про це розповіла перша віцепрем’єр-міністерка та міністерка економіки Юлія Свириденко під час дискусії «Стратегія відбудови України. Бачення України та міжнародних партнерів», організованої Коаліцією РПР разом із партнерами.
Які кроки для відбудови робить Україна зараз?
«Україна виборола право до повного доступу до ринків ЄС та країн Великої сімки. Це потрібно для того, щоб українські виробники наростили експорт та інтегрувалися у світові економічні ланцюги. І цей пункт уже втілюється в життя», — каже Свириденко.
За словами, віцепрм’єрки, довгострокова мета України — стати повноправним членом ЄС, а статус кандидата отримати до червня цього року.
Також важливий пріоритет для нашої держави — енергетична самодостатність.
«Розвиток війсково-промислового комплексу — це питання самозахисту та самоздатності. Ми маємо не лише закуповувати зброю, а й виробляти. Нам потрібен трансфер військових технологій із західних країн, аби бути обороноздатними», — говорить Свириденко.