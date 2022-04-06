рф провела виплати за євробондами в рублях — Finance.ua

рф провела виплати за євробондами в рублях

Вчора 16:46 — Фондовий ринок

рф провела виплати за євробондами в рублях

Мінфін росії переказав кошти для виплати купонного доходу та погашення єврооблігацій в рублях, адже банк-кореспондент не дозволив проводити виплату у доларах, що може означати дефолт.

Про це повідомила пресслужба Мінфіну рф.

У поясненні йдеться про те, що іноземний банк-кореспондент відмовив у виконанні доручень за єврооблігаціями з терміном погашення у 2022 році та 2042 році у загальній сумі 649,2 млн доларів.

«4 квітня 2022 р. Мінфін росії перерахував кошти НКО АТ „Національний розрахунковий депозитарій“ для здійснення зазначених виплат у валюті російської федерації за офіційним курсом Банку росії на 4 квітня 2022 р. На рахунки своїх клієнтів-депозитаріїв щодо розрахунків з усіма власниками даних боргових інструментів», — йдеться у повідомленні.

У росії такі зобов’язання вважають «виконаними», проте у більшості випадків іноземні кредитори не визнають російську валюту як погашення валютного боргу. Якщо так станеться у випадку з виплатою у понеділок, це означатиме технічний дефолт рф.

Цьому може завадити одне «але»: після хвилі санкцій у 2014 році внаслідок анексії українського Криму, росія почала додавати у свої євробонди випуску після 2018 року можливість виплати в рублях як альтернативу. Наразі не зрозуміло, чи містить її згадані випуски і чи погодяться власники боргу на таке погашення.

Зауважимо, що випуск паперів з погашенням у 2022 році навряд чи передбачає можливість виплати в рублях, адже випущений ще у 2012 році. Тоді ж пройшло розміщення паперів з погашенням у 2042 році.

Напередодні росії все ж вдалося викупити 72,4% своїх євробондів з погашенням 4 квітня за рублі.

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