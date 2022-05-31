Резервний банк Індії запропонував поетапний підхід до впровадження CBDC — Finance.ua

Резервний банк Індії запропонував поетапний підхід до впровадження CBDC
Резервний банк Індії (RBI) виступив за поетапний підхід до впровадження CBDC з метою збереження контролю над процесом.
Про це свідчить річний звіт регулятора.
«Резервний банк пропонує застосовувати ступінчастий підхід до впровадження CBDC, крок за кроком проходячи етапи підтвердження концепції, пілотних проєктів та запуску. [...] вивчаються відповідні елементи дизайну CBDC, які можуть бути реалізовані з невеликими перервами або без них», — йдеться в документі.
RBI зазначив, що зосереджений на виявленні плюсів та мінусів запуску цифрової рупії. На думку регулятора, її дизайн має «відповідати цілям грошово-кредитної політики, фінансової стабільності та ефективної роботи валютної та платіжної систем».
Центробанк також повідомив про створення Інноваційного центру (RBIH) для стимулювання інновацій. Структура співпрацюватиме з установами фінансового сектору, технологічними та галузевими організаціями.