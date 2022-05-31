Резервний банк Індії запропонував поетапний підхід до впровадження CBDC — Finance.ua

Резервний банк Індії запропонував поетапний підхід до впровадження CBDC

Вчора 02:16 — Фінтех і Картки

Резервний банк Індії запропонував поетапний підхід до впровадження CBDC

Резервний банк Індії (RBI) виступив за поетапний підхід до впровадження CBDC з метою збереження контролю над процесом.

Про це свідчить річний звіт регулятора.

«Резервний банк пропонує застосовувати ступінчастий підхід до впровадження CBDC, крок за кроком проходячи етапи підтвердження концепції, пілотних проєктів та запуску. [...] вивчаються відповідні елементи дизайну CBDC, які можуть бути реалізовані з невеликими перервами або без них», — йдеться в документі.

RBI зазначив, що зосереджений на виявленні плюсів та мінусів запуску цифрової рупії. На думку регулятора, її дизайн має «відповідати цілям грошово-кредитної політики, фінансової стабільності та ефективної роботи валютної та платіжної систем».

Центробанк також повідомив про створення Інноваційного центру (RBIH) для стимулювання інновацій. Структура співпрацюватиме з установами фінансового сектору, технологічними та галузевими організаціями.

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В рамках своїх повноважень RBIH розробить внутрішню інфраструктуру для просування досліджень у фінтех-секторі та полегшення взаємодії зі стартапами.

На початку 2021 року Резервний банк розпочав вивчення потенціалу цифрової рупії. Інтерес для регулятора становили доцільність запуску та потенціал такого інструменту.

У липні RBI заявив, що працює над стратегією поетапного впровадження CBDC та процесом її запуску як у оптовому, так і роздрібному сегментах.

У листопаді регулятор припустив, що у першому кварталі фінансового 2022 року може здійснити пілотний запуск національної цифрової валюти.

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