Американський мільярдер назвав Bitcoin страхуванням від можливої фінансової катастрофи — Finance.ua

Американський мільярдер назвав Bitcoin страхуванням від можливої фінансової катастрофи

Сьогодні 12:02 — Валюта

Білл Міллер, мільярдер, засновник та головний інвестиційний директор компанії Miller Value Partners, заявив, що вважає Bitcoin (BTC) «страховим полісом від фінансової катастрофи».

Одним із його прикладів стала ситуація в Афганістані після виходу американських військ: «Коли США пішли з Афганістану, Western Union перестала відправляти грошові перекази туди, але якщо у вас був Bitcoin, то у фінансовому сенсі для вас нічого не змінилося, адже ви можете продати його кому завгодно у світі, якщо у вас є телефон».

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Також Міллер порадив не слухати Уоррена Баффета, який нещодавно заявив, що не купив би ВТС навіть за копійки: «Якщо сприймати все через призму Баффета, його можна зрозуміти. Але я рекомендую просто ігнорувати його слова». Він додав, що «мета інвестування не в тому, щоб володіти виробничими активами, а в тому, щоб заробляти гроші».

Нагадаємо, у січні цього року Міллер заявив, що вклав половину своїх накопичень в Bitcoin.

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