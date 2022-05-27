Bitcoin назвали найкращим у світі засобом боротьби з глобальним потеплінням — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Bitcoin назвали найкращим у світі засобом боротьби з глобальним потеплінням

Вчора 06:26Фінтех і Картки
519
Bitcoin назвали найкращим у світі засобом боротьби з глобальним потепліннямBitcoin назвали найкращим у світі засобом боротьби з глобальним потеплінням
Генеральний директор компанії Geneious Деніел Баттен опублікував звіт, в якому сказано, що видобуток Bitcoin з використанням енергії, отриманої в результаті спалювання супутнього метану, може скоротити викиди CO2 на 5.32%.
Баттен упевнений, що до 2045 року майнінг Bitcoin може запобігти глобальному потеплінню на 0.15%, і жодна інша технологія не може досягти більшого. За його словами, видобуток Bitcoin більш ефективний, ніж використання вуглецевих кредитів або державних програм по зниженню шкідливого впливу.
Читайте також
«Скорочення викидів метану — це найшвидший спосіб знизити швидкість глобального потепління, який доповнює стратегії скорочення викидів CO2», — йдеться у звіті.
В кінці звіту Баттен вказує на безліч міфів і помилок, наприклад, про шкоду видобутку криптовалюти з використанням алгоритму PoW, про обов’язковий перехід майнерів на відновлювані джерела електроенергії, про те, що метан, що спалюється, треба використовувати для обігріву житлових приміщень.
Місце для вашої реклами
На його думку, видобуток Bitcoin на метані, що спалюється, за рахунок швидкості інтеграції криптовалют може покращити екологічну ситуацію швидше, ніж Програми ООН з навколишнього середовища та зі скорочення викидів вуглецю.

Ethereum: чого чекати від «криптовалюти № 2»

За матеріалами: noworries
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.