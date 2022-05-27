Bitcoin назвали найкращим у світі засобом боротьби з глобальним потеплінням — Finance.ua

Bitcoin назвали найкращим у світі засобом боротьби з глобальним потеплінням

Вчора 06:26 — Фінтех і Картки

Bitcoin назвали найкращим у світі засобом боротьби з глобальним потеплінням

Генеральний директор компанії Geneious Деніел Баттен опублікував звіт , в якому сказано, що видобуток Bitcoin з використанням енергії, отриманої в результаті спалювання супутнього метану, може скоротити викиди CO2 на 5.32%.

Баттен упевнений, що до 2045 року майнінг Bitcoin може запобігти глобальному потеплінню на 0.15%, і жодна інша технологія не може досягти більшого. За його словами, видобуток Bitcoin більш ефективний, ніж використання вуглецевих кредитів або державних програм по зниженню шкідливого впливу.

Читайте також Туреччина розробляє законодавство для контролю ринку криптовалют та його оподаткування

«Скорочення викидів метану — це найшвидший спосіб знизити швидкість глобального потепління, який доповнює стратегії скорочення викидів CO2», — йдеться у звіті.

В кінці звіту Баттен вказує на безліч міфів і помилок, наприклад, про шкоду видобутку криптовалюти з використанням алгоритму PoW, про обов’язковий перехід майнерів на відновлювані джерела електроенергії, про те, що метан, що спалюється, треба використовувати для обігріву житлових приміщень.

На його думку, видобуток Bitcoin на метані, що спалюється, за рахунок швидкості інтеграції криптовалют може покращити екологічну ситуацію швидше, ніж Програми ООН з навколишнього середовища та зі скорочення викидів вуглецю.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.