Рейтинг найменш надійних автомобілів за даними ADAC у 2021 році — Finance.ua

Рейтинг найменш надійних автомобілів за даними ADAC у 2021 році

Рейтинг найменш надійних автомобілів за даними ADAC у 2021 році

Авторитетна асоціація німецьких водіїв ADAC, заснована ще у 1903-му, щороку звітує про кількість виїздів власних екіпажів технічної допомоги на німецькі дороги за викликами членів клубу. А це чимало роботи: згідно зі статистикою ADAC, торік «жовті ангели» виїжджали на допомогу приблизно 3,5 мільйона разів: і це на 3% частіше, ніж у 2020 році, пише auto.ria.

Найпоширенішою причиною виклику технічної допомоги на дорогу минулого року виявилася проблема з пусковим акумулятором (46% всіх викликів). Друга за популярністю причина — вихід з ладу систем двигуна та його електроніки (15,5%). На третьому місці проблеми з кузовом, кермовим управлінням або ходовою частиною (14,8%), далі йдуть проблеми з генератором, стартером і проводкою (10,3%). Дрібниці на кшталт зупинки через порожній паливний бак (є й такі) або спущене колесо ADAC до річного рейтингу не включає.

Розсортувавши звіти про виконані протягом року роботи, експерти склали перелік легковиків, які потребували допомоги частіше за решту (задля справедливості було введено індекс, який враховує кількість викликів на тисячу зареєстрованих у Німеччині авто кожної моделі). Загалом до нього потрапили 132 моделі 22 марок авто віком від трьох до десяти років, однак ми розповімо лише про «антилідерів» у кожному з класів.

Найпроблемніші авто за даними ADAC

Клас А:

smart forfour (2015 р.в.): 30,2;

smart fortwo (2016 р.в.): 26,3;

Skoda Citigo (2012 р.в.): 24,5.

Клас B:

Renault Clio (2015 р.в.): 34,6;

Hyundai i20 (2014 р.в.): 34,4;



Peugeot 207 (2012 р.в.): 30,2.



Клас С:

Peugeot 308 (2012 р.в.): 33,1;

Ford C-Max (2012 р.в.): 32,8;

Kia Ceed (2012 р.в.): 31,0.

Клас D:

Ford S-Max (2016 р.в.): 38,1;

Volkswagen Sharan (2013 р.в.): 37,0;

Opel Insignia (2016 р.в.): 36,0.

Клас Е:

Mercedes-Benz E-класу (2012 р.в.): 23,7;

Skoda Superb (2012 р.в.): 23,7;



Volkswagen Touareg (2012 р.в.): 19,6.



Фургони:

Opel Vivaro (2015 р.в.): 19,8;

Volkswagen Transporter (2012 р.в.): 19,4;

Mercedes-Benz Vito/Viano (2012 р.в.): 18,3.

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