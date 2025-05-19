Revolut планує інвестувати €1 млрд у Францію та подати заявку на отримання банківської ліцензії — Finance.ua
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Revolut планує інвестувати €1 млрд у Францію та подати заявку на отримання банківської ліцензії

Фондовий ринок
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Revolut планує інвестувати €1 млрд у Францію та подати заявку на отримання банківської ліцензії
Revolut планує інвестувати €1 млрд у Францію та подати заявку на отримання банківської ліцензії
Найбільший цифровий банк Європи Revolut, співзасновником якого є українець Влад Яценко, планує інвестувати понад €1 млрд ($1,1 млрд) у Францію та подати заявку на отримання місцевої банківської ліцензії, оскільки фінтех-компанія планує розширюватися по всій Європі.
Про це пише Bloomberg.
На бізнес-саміті Choose France, організованому президентом Емманюелем Макроном у Парижі 17 травня, фірма заявила, що відкриває в місті свою нову західноєвропейську штаб-квартиру, пообіцявши вкласти інвестиції протягом трьох років і найняти за цей період не менше 200 співробітників.

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Компанія також повідомила, що перебуває в процесі подання заявки до французького банківського регулятора. Наглядовий орган підштовхує компанію отримати ліцензію для забезпечення кращого нагляду, оскільки значна частина її європейських роздрібних клієнтів знаходиться в країні, повідомило джерело.
Revolut налічує близько 300 співробітників у Франції та 5 млн клієнтів, що робить її найбільшим ринком фірми у Європейському союзі. Компанія розраховує на 10 млн користувачів до кінця 2026 року і ставить собі за мету подвоїти це число до 2030 року. Вона вже пропонує кредити, криптовалюту та торгівлю на своєму французькому ринку.

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Revolut приваблює все більше користувачів у Європи, а за межами континенту компанія також придивляється до Азіатсько-Тихоокеанського регіону та Близького Сходу.
Отримавши торік обмежену ліцензію у Великій Британії, де має 11 млн клієнтів, компанія тепер активно домагається нових дозволів по всіх регіонах, і ще 10 заявок перебувають у процесі розгляду по всьому світу. Нещодавно вона отримала ліцензію на інструменти передплатних платежів (PPI) від центрального банку Індії. Revolut запустить свій мексиканський банк у найближчі місяці.
За матеріалами:
Forbes.ua
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