Renault представив екстремальний спортивний автомобіль (фото) — Finance.ua

Renault представив екстремальний спортивний автомобіль (фото)
У Бельгії на знаменитому автодромі Спа-Франкоршампс презентували нестандартний спорткар Alpine Alpenglow Hy4 від спортивного підрозділу Renault Group.
Його подробиці розкрили на офіційному сайті французького автовиробника.
Новий Alpine Alpenglow Hy4 — обтічний спортпрототип із витягнутим силуетом у стилі Renault Alpine A220 1968 року.
У нього панорамне скло та оригінальні фари і ліхтарі. На даху встановлено кіль, а ззаду — регульоване антикрило. Звісно ж, кузов виготовили з легкого карбону.
У одномісному салоні встановлено ковшеподібне крісло та кермо-штурвал, на яке винесено дисплей та чимало перемикачів.
Головна особливість Alpine Alpenglow Hy4 — його силова установка. 2,0-літровий турбомотор працює не на бензині, а на водні. Встановили ГБО — три балони із 2,1 кг пального. Четвірка розвиває 340 к. с. та розкручується до 7000 об/хв.
Після дебюту в Бельгії новий Alpine Alpenglow Hy4 проведе демонстраційні заїзди під час 24-годинних перегонів у Ле-Мані.
Саме на перегони на витривалість у Ле-Мані націлилися розробники авто, адже водневі двигуни там легалізують із 2027 року. До цього часу для спортпрототипа створять потужніший V6.
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