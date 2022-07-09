Релокація бізнесу: скільки компаній вже перемістили свій бізнес та куди — Finance.ua

Релокація бізнесу: скільки компаній вже перемістили свій бізнес та куди Вчора 21:35 — Особисті фінанси

Релокація бізнесу: скільки компаній вже перемістили свій бізнес та куди

Половина бізнесу (51%) працює частково, тобто війна вплинула на обсяги активності й вони ще не відновлені. 22% працюють як раніше, а 19% підприємств призупинили роботу тимчасово, але мають наміри відновити її максимально швидко. А 6% опитаних навіть розпочали новий бізнес під час війни.

Про це свідчать дані експрес-опитування українського бізнесу, проведеного дослідницькою компанією Gradus Research 5 липня 2022 року.

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48% власників та керівників бізнесу вважають, що їхній бізнес не потребує релокації, і вони працюють там, де працювали до війни. 12% запевнили, що відбулося повне або часткове переміщення бізнесу. І ще 20% заходяться зараз у процесі релокації. 18% опитаних підприємств потребують релокації і планують її, але вона ще не відбулася.

Тобто, близько половини бізнесів або вже здійснили релокацію, або планують її здійснити та готують свій бізнес до цього.

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Основна причина переміщення бізнесу — намір його зберегти. Друга причина релокації — переміщення попиту, переважно на західну Україну або за кордон. Третя з ключових причин — релокація знімає логістичні проблеми.

Більшість бізнесів перемістилася в межах України, до центральних чи західних регіонів. За кордон релокувалося 11% опитаних підприємств, а 17% відповіли, що перемістилися і в межах України, і за кордон, тобто діяльність відбувається на двох територіях.

Інфографіка: Gradus Research

62% релокувалися саме до країн Європейського Союзу, переважна більшість до Польщі (63%) й Німеччини (25%), а також до Бельгії, Болгарії та Естонії.

Інфографіка: Gradus Research

Інфографіка: Gradus Research

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