Ram відкладає випуск повнорозмірного електричного пікапа — Finance.ua
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Ram відкладає випуск повнорозмірного електричного пікапа

Фондовий ринок
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Випуск електричного пікапа Ram знову відклали. Відомо, що офіційна презентація Ram 1500 REV відбудеться у 2026 році.
Колишній генеральний директор Stellantis Карлос Таварес раніше сказав журналістам, що компанія «зіткнулася з дуже значним обсягом роботи», визнаючи, що попит на електричні пікапи в США впав. Раніше в цьому році він також говорив про проблеми з якістю Ram, які можуть мати хвильовий ефект.
Судячи із цієї затримки, інший пікап, Ram 1500 Ramcharger, тепер буде запущена першою. Згідно з прес-релізом Stellantis, він з’явиться десь у першій половині 2025 року через «переважний інтерес споживачів». У той час як Ram 1500 REV працює виключно від батареї, Ramcharger має двигун V6 і батарею ємністю 92 кВт*год. Електродвигуни обертають передні та задні колеса, забезпечуючи загальну потужність у 663 кінських сили. Таким чином машина зможе проїжджати до 900 км без підзарядки.
Модельна лінійка бренду терміново потребує оновлення, адже продажі Ram у 2024 році впали на 24 відсотки.
За матеріалами:
Autogeek
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