Радник президента розповів, чи є підстави для значних курсових коливань — Finance.ua

Радник президента розповів, чи є підстави для значних курсових коливань

Вчора 15:01 — Валюта

Наразі немає жодних ризиків для значних курсових коливання, хіба в межах декількох відсотків.

Про це заявив радник президента України Олег Устенко під час телемарафону

"Що стосується курсу, то на нього будуть впливати декілька факторів. Перший — це попит на валюту, наразі він досить незначний. Постачання валюти в нашу країну впало, але воно відбувається від наших експортерів. Якщо мова йде про додаткові кошти, які Україна зможе отримувати від країн Великої сімки, від МВФ та міжнародних партнерів, то це означатиме, що валюта заходить в країну і золотовалютні резерви будуть поповнюватись. І я не бачу жодних ризиків, щоб ми говорили про значні курсові коливання. Вони можуть бути, але в межах декількох відсотків",- сказав Устенко.

Він зазначив, що наразі наші золотовалютні резерви знаходяться на довоєнному рівні, на рівні близько 29 млрд дол.

Раніше міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що ринковий курс долара в Україні більш-менш стабільний.

Довідка Finance.ua:

нагадаємо, Національний банк у день оголошення війни росією 24 лютого 2022 року зафіксував курс гривні на рівні 29,25 грн за долар та обмежив зняття готівки на рівні 100 тисяч гривень на день;

Національний банк дозволив банкам продавати населенню готівкову іноземну валюту з 14 квітня;



більшість банків відновили продаж готівкової валюти після дозволу Національного банку, встановивши її на максимально дозволеному рівні — офіційний курс плюс 10%.



Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.