Рада запровадила нові підстави для звільнення працівників: з яких причин можуть звільнити без згоди — Finance.ua

Рада запровадила нові підстави для звільнення працівників: з яких причин можуть звільнити без згоди Вчора 16:00 — Особисті фінанси

Верховна Рада запровадила на час дії воєнного стану додаткові підстави для звільнення працівників з ініціативи власників.

За ухвалення законопроєкту № 7251 загалом проголосували 262 депутати за мінімально необхідних 226.

Серед додаткових підстав для звільнення під час воєнного стану:

неможливість забезпечення працівника роботою, визначеною трудовим договором, у зв’язку із знищенням (відсутністю) виробничих, організаційних та технічних умов, засобів виробництва чи майна роботодавця внаслідок бойових дій;

відсутність співробітника на роботі та інформації про причини його відсутності протягом 4 місяців.

«У зв’язку з активними бойовими діями на території України та знищенням майна підприємств, установ, організацій подальше ведення їх діяльності часто стає неможливим», — таким чином автори ініціативи обґрунтовують запропоноване нововведення.

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Також на час дії воєнного або надзвичайного стану пропонується встановити, що всі повідомлення та документи з питань трудових відносин, накази (розпорядження) власника або уповноваженого ним органу можуть здійснюватися та вестись в електронній формі з використанням технічних засобів електронних комунікацій або шляхом надсилання електронних носіїв, на яких записано цей документ.

Згідно з документом, зупинення дії трудового договору у зв’язку з військовою агресією проти України необхідно оформляти наказом (розпорядженням) роботодавця, в якому вказувати інформацію про причини та строк призупинення трудового договору, кількість і категорію працівників, яких це може стосуватися, умови поновлення дії трудового договору.

Наказ про зупинення дії трудового договору роботодавець має спрямовувати на погодження з військово-цивільною адміністрацією.

Крім цього, скорочується термін додаткової відпустки для учасників бойових дій із 14 до 7 календарних днів.

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