путін доручив терміново перейти на розрахунок в рублях за постачання газу в Європу — Finance.ua

путін доручив терміново перейти на розрахунок в рублях за постачання газу в Європу

Вчора 15:47 — Енергетика

Президент росії володимир путін доручив терміново перейти на розрахунок в рублях за постачання газу в Європу. За його словами, розрахунки в доларах, євро та інших валютах через санкції втратили будь-який сенс.

Про це повідомляється у заяві путіна.

"США та ЄС оголосили, в принципі, дефолт за своїми зобов’язаннями перед росією. І тепер у світі кожен знає, що зобов’язання в доларах та євро можуть бути не виконані... Цілком очевидно, що у зв’язку з цим постачати наші товари до Європейського союзу та Сполучених Штатів і отримувати оплату в доларах, євро та інших валютах, не має для нас вже жодного сенсу, — заявив путін.

Реакції України. Радник голови ОП Михайло Подоляк назвав переведення розрахунків із Європою за російський газ у рублі відкриттям «антиєвропейського фронту».

«рф відкрила антиєвропейський фронт. Фінансовий. путін заявив про переведення розрахунків за газ у рублі та відмову від $/€, що спровокує операційні провали, тиск на громадську думку. Це другий крок до ескалації. Перший — загрози ударами по єврологістичних центрах за допомогу Україні», — написав Подоляк.

Австрійська OMV продовжить платити за російський газ у євро, іншої договірної бази немає, заявив глава компанії Альфред Штерн.

«Звичайно. У нас немає іншої договірної бази, я не зміг би робити нічого подібного», — сказав Штерн в інтерв’ю телеканалу PULS24 на запитання, чи продовжить компанія платити за газ у євро, а не в рублях.

Довідка Finance.ua:

кошти, які росія отримує за газ, що поставляється європейським споживачам, повинні бути заморожені на спеціальних рахунках до завершення війни проти України. Про це заявив голова правління НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко;

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецкій також запропонував вилучені у росії активи за кордоном направити на відновлення України, на територію якої вторглася РФ.



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