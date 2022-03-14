Премьер Польши призвал конфискованные у россии активы направить на восстановление Украины — Finance.ua

Премьер Польши призвал конфискованные у россии активы направить на восстановление Украины

Сегодня 17:44 — Казна и Политика

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил изъятые у россии активы за рубежом направить на восстановление Украины, на территорию которой вторглась рф 24 февраля.

Об этом Моравецкий заявил на пресс-конференции 14 марта в Варшаве по итогам встречи глав правительств «Люблинского треугольника» (Польши, Литвы и Украины), которая транслировалась в Facebook канцелярии премьера Польши.

«Технологические санкции, санкции по товарам двойного назначения (по тем, которые можно использовать и в военных целях), замораживание имущества как российского государства, так и российских олигархов — пусть это имущество будет использовано для восстановления Украины», — сказал Моравецкий.

По его мнению, это «наиболее естественный подход к происходящему».

«Жестокий агрессор... напавший на страну, пусть заплатит самую высокую цену, которая может быть при демократии и мирном сосуществовании народов, пусть заплатит ценой своих финансовых активов, накопленных во всем мире. Сегодня мы обращаемся из Варшавы, с нашей встречи „Люблинского треугольника“: полностью заморозьте государственные активы РФ, конфискуйте их. Заморозьте активы российских олигархов, больших и малых, бизнеса и политических. Пусть они служат невиновным атакованным людям, беззащитным жертвам режима [президента рф Владимира] путина. Пусть они служат восстановлению государства, которое сегодня героически защищает свою независимость и суверенитет», — призвал Моравецкий.

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