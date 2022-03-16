Витренко предложил заморозить российские деньги, получаемые за за газ — Finance.ua

Витренко предлагает хранить эти деньги на специальном целевом депозитном счете — escrow account.
«И россия не сможет их получить до полного вывода войск из Украины. Это лишит путина ресурса для финансирования войны против нас и может ускорить ее завершение», — заявил глава компании.
Цены на газ в Европе
Биржевые цены на газ в ЕС после начала войны рф против украинского народа пережили исторический рост — до более чем 3 тыс. долларов за тысячу кубометров.
Но в начале этой недели, с 14 марта, они начали стремительное снижение, и уже 15-го числа голубое топливо стоило менее 1200 долларов за тысячу кубометров.
Такое пике цен, по мнению аналитиков Bloomberg, проходит на фоне новостей о продолжении российско-украинских переговоров. Еще один фактор удешевления — более благоприятные погодные условия, а именно — потепление.