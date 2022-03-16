Витренко предложил заморозить российские деньги, получаемые за за газ — Finance.ua
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Витренко предложил заморозить российские деньги, получаемые за за газ

Сегодня 14:13Энергетика
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Витренко предложил заморозить российские деньги, получаемые за за газВитренко предложил заморозить российские деньги, получаемые за за газ
Средства, которые Россия получает за газ, поставляемый европейским потребителям, должны быть заморожены на специальных счетах до завершения войны против Украины.
Об этом заявил глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко в интервью изданию The Economist.
Витренко предлагает хранить эти деньги на специальном целевом депозитном счете — escrow account.
«И россия не сможет их получить до полного вывода войск из Украины. Это лишит путина ресурса для финансирования войны против нас и может ускорить ее завершение», — заявил глава компании.

Цены на газ в Европе

Биржевые цены на газ в ЕС после начала войны рф против украинского народа пережили исторический рост — до более чем 3 тыс. долларов за тысячу кубометров.
Но в начале этой недели, с 14 марта, они начали стремительное снижение, и уже 15-го числа голубое топливо стоило менее 1200 долларов за тысячу кубометров.
Такое пике цен, по мнению аналитиков Bloomberg, проходит на фоне новостей о продолжении российско-украинских переговоров. Еще один фактор удешевления — более благоприятные погодные условия, а именно — потепление.
По материалам: Сьогодні
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