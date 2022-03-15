Санкций недостаточно: Зеленский объяснил, какой удар нужно нанести по экономике россии — Finance.ua

Санкций недостаточно: Зеленский объяснил, какой удар нужно нанести по экономике россии
Введенных против России санкций мало для того, чтобы остановить войну в Украине. Поэтому РФ следует признать государством-террористом и ввести полный запрет на торговлю с этой страной. Только максимально жесткие меры могут прекратить самую страшную войну со Второй мировой войны.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече лидеров государств Joint Expeditionary Force. Он отметил, что многие международные компании продолжили работу в россии, а еще часть компаний заявила о выходе, но даже не уволила сотрудников.
«Никакого международного механизма влияния на корпорации у нас нет: если они игнорируют кровь — мир ничего не может поделать, и это даже тогда, когда идет самая страшная война со времен Второй мировой... Санкционная политика должна быть такой, чтобы даже подумать о войне никто не мог. Вопрос не только в России, — вопрос в будущем», — заявил Зеленский.
По его мнению, переломить ситуацию могли бы следующие меры:
запрет для российского флота пользоваться портами мира;
полное отключение российских банков от SWIFT (без исключений для удобства расчетов за энергоресурсы);
признание российского государства государством-террористом;
эмбарго на любую торговлю с Россией.
«Принятых санкций, мне кажется, недостаточно. Хотя мы благодарны вам всем, но агрессивные планы россии еще не развалились, и можно понять почему. Мир молчит из-за захвата российскими войсками двух атомных станций. Мы слышим слова — этого мало», — сказал Зеленский.