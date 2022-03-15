Санкций недостаточно: Зеленский объяснил, какой удар нужно нанести по экономике россии — Finance.ua

Санкций недостаточно: Зеленский объяснил, какой удар нужно нанести по экономике россии

Сегодня 16:44 — Мир

Санкций недостаточно: Зеленский объяснил, какой удар нужно нанести по экономике россии

Введенных против России санкций мало для того, чтобы остановить войну в Украине. Поэтому РФ следует признать государством-террористом и ввести полный запрет на торговлю с этой страной. Только максимально жесткие меры могут прекратить самую страшную войну со Второй мировой войны.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече лидеров государств Joint Expeditionary Force . Он отметил, что многие международные компании продолжили работу в россии, а еще часть компаний заявила о выходе, но даже не уволила сотрудников.

«Никакого международного механизма влияния на корпорации у нас нет: если они игнорируют кровь — мир ничего не может поделать, и это даже тогда, когда идет самая страшная война со времен Второй мировой... Санкционная политика должна быть такой, чтобы даже подумать о войне никто не мог. Вопрос не только в России, — вопрос в будущем», — заявил Зеленский.

По его мнению, переломить ситуацию могли бы следующие меры:

запрет для российского флота пользоваться портами мира;

полное отключение российских банков от SWIFT (без исключений для удобства расчетов за энергоресурсы);

признание российского государства государством-террористом;

эмбарго на любую торговлю с Россией.

«Принятых санкций, мне кажется, недостаточно. Хотя мы благодарны вам всем, но агрессивные планы россии еще не развалились, и можно понять почему. Мир молчит из-за захвата российскими войсками двух атомных станций. Мы слышим слова — этого мало», — сказал Зеленский.

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