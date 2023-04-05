Привласнили державні надра: суд арештував активи підприємств ексдепутата і російського олігарха — Finance.ua

Привласнили державні надра: суд арештував активи підприємств ексдепутата і російського олігарха Вчора 18:30 — Кримінал

Привласнили державні надра: суд арештував активи підприємств ексдепутата і російського олігарха

Суд арештував корпоративні права трьох підприємств, які протиправно привласнили надра Сахалінського нафто-газового родовища.

Про це повідомляє ДБР.

Заарештовано активи ТОВ «Сахалінське»; ТОВ «Сіріус-1»; ТОВ «Іст Юроуп Петролеум».

Права передані в управління Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

У лютому 2023 року Державне бюро розслідувань спільно з СБУ викрили протиправну діяльність колишніх високопосадовців, які отримували незаконні надприбутки від видобутку газу з державних надр. Сума збитків державі може сягати сотень мільйонів гривень.

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Правоохоронці провели обшуки у колишнього народного депутата України VIII скликання. Він за попередньою змовою з посадовцями ПрАТ «НАК «Надра України», Держгеонадра, ТОВ «Сахалінське» та комерційними структурами у період 2003-2022 років фактично привласнив державні корисні копалини.

Під «патронатом» екснардепа держструктури надавали спецдозволи на видобуток газу з відвертим порушенням процедур. У результаті сировина на папері коштувала набагато дешевше, також занижувались реальні обсяги видобутку на державному родовищі. Різницю клали «до кишені» організатори оборудки.

Зокрема, як свідчать матеріали розслідування, через протиправну діяльність посадовців ПрАТ «НАК «Надра України» та низки комерційних структур Україна де-факто втратила право на Сахалінське нафто-газове родовище на Харківщині.

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При тому, що з державного бюджету на розробку даного родовища було витрачено понад 1 млрд грн. За даними геологорозвідувальних робіт, поклади газу на цьому об’єкті становлять щонайменше 15 млрд кубометрів.

Тривають слідчі дії у межах кримінального провадження, відкритого за фактом зловживання службовим становищем, що спричинили тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 КК України).

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