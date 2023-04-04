В Україні викрили масштабну російську фінансову піраміду — Finance.ua

В Україні викрили масштабну російську фінансову піраміду Вчора 17:10 — Кримінал

Служба безпеки України викрила масштабну російську фінансову піраміду на майже 40 млн доларів, мова йде про проєкт «Life is good».

Про це повідомили у прес-службі СБУ.

У відомстві зазначили, що організатори схеми пропонували своїм клієнтам стати інвесторами і переказати гроші на рахунок компанії, яка нібито допомагає «примножувати» капіталовкладення.

За матеріалами слідства, зловмисники отримали майже 40 млн доларів, ошукавши при цьому понад тисячу осіб.

«Шахраї розробили власний вебресурс з обліковими записами потенційних „інвесторів“. Ділки обіцяли „вкладникам“ стабільні прибутки у вигляді „дивідендів“ від інвестування в акції перспективних підприємств світового рівня. Крім того, шахраї „гарантували“ своїм клієнтам „бонуси“ у разі залучення до проекту нових учасників», — йдеться у повідомленні.

У прес-службі додали, що отримані від інвесторів гроші ділки акумульовували на власні криптогаманці та банківські рахунки.

Повідомляється, що до організації оборудки причетні більше 10 осіб, насамперед це громадяни росії.

«Спочатку „проект“ діяв лише на території рф, але після 2017 року його поступово намагались реалізувати в Україні через масовану рекламну кампанію в інтернеті та відкриття офісу у Києві. Після початку повномасштабного вторгнення організатори „піраміди“ хотіли приховати свою причетність до неї. Для цього налагодили механізм залучення віртуальних активів через мережу обмінних пунктів криптовалюти по всій території України», — додали у силовому відомстві.

Наразі одному із топменеджерів «інвестпроекту» повідомлено про підозру за статтею шахрайство.

Слово і Діло За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.